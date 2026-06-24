SUPER EIGHT村上信五（44）が、23日放送のTBS系「有田哲平とコスられない街SP」（午後10時）に出演。「なんべんか政治家に誘われてます」と明かした。

熱海ロケで訪れた飲食店で、後輩のTravis Japan宮近海斗が「今後の展望、将来どうなりたいとかあるんですか？」と質問すると、村上は「真面目な話、グループを続けるっていうとこだけ」と断言。「すったもんだありましたけど、うち5人残って改名もしてってなったから。これで次欠けたら、もう立ってられへんぞと」と決意を語り、「やったらちゃんとSUPER EIGHT5人のままいけるところまで続けようっていう」と意気込んだ。

共演多数のブラックマヨネーズ小杉竜一が「個人としてのやりたいことは違う気がする。付き合い長いんですけど」と指摘すると、村上は「それは簡単なことや。この国をよくすることや」と真顔で回答。また小杉が「俺ね、なんかね、政治家になりそうな気がするんですよ」と話すと、「ホンマになんべんか政治家に誘われてますけど」と打ち明けた。

村上は「今はすいませんって言ってる」と誘いは断っていると説明。小杉が「『今』は？」とツッコミを入れると、有田も「普通は『無理無理』『やらないやらない』って言うじゃん？割と前向きな方だよね。うそをつかないようにしているというか」と村上の口ぶりが気になった様子。村上が「うそはついたらあきませんやん。政治家ってうそついたらアカンやん」と返すと、小杉は「政治家としてしゃべってるやん！」と怪しんでいた。