バーチャルアイドル「ホロライブ」4期生の常闇トワが24日、Xで「セカンドオピニオンも含めて診察を受けた結果、現時点ではメニエール病の疑いがあるとの診断を受けています」と公表。

「医師からは今月いっぱい休養するよう指示を受けており、会社とも相談した結果、今月は活動をお休みさせていただくことになりました。来月以降については、今後の体調や診察結果を見ながら判断していきます」と月内の休養を発表した。フォロワーが145万7000超を誇るXでは反響が大きく「メニエール病」がトレンドワードに浮上するなど反響を呼んでいる。

常闇をめぐっては、21日にマネジャーがXに代理で投稿し「今朝より体調不良が続いており、協議の結果、本日の「VTuber最協決定戦 DAY2」への出場を辞退させていただくこととなりました。（中略）本人は現在療養に努めております」と体調不慮で休養中と明かしていた。

常闇は「まずはご心配をおかけしてしまい申し訳ございません。6月21日の朝、突然強いめまいと立ちくらみの症状が出てしまい、自力で立つことや歩くことができなくなったため救急搬送され治療を受けておりました」と経緯を説明。「病院へは白上フブキちゃんについてきてもらい、その後担当マネージャーにも連絡・対応・駆けつけてもらいました。本当に感謝しています」と周囲に感謝した。

その上で「また、V最スト6については当日の辞退となってしまい、主催の渋谷ハルさん、チームメンバーの皆さん、応援してくださっていた皆さん、そして関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしてしまい、本当に申し訳ありませんでした」と出場辞退の件について謝罪。「最後まで出場したい気持ちはありましたが、その時の状態では試合に参加できる状況ではありませんでした」と説明した。 現状については「現在は薬の効果もあり、自力で歩けるところまで回復しています。まだ頭を動かした際のめまいやふらつきは残っていますが、少しずつ体を動かして良くなっています」と説明。「命に別状はありませんので、その点は安心してください！」とファンに呼びかけた。そして「まずはしっかり休んで治療に専念し、元気な姿で戻ってこられるよう頑張ります たくさんの温かいメッセージやお気遣い、本当にありがとうございます。改めて、ご心配とご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんでした」とつづった。