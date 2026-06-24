【しまむら最新チラシ】Tシャツ・ハーフパンツ330円、ワンピース550円など超お得！数量限定「ハッピーバッグ」などの激アツセールは必見。

ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから注目アイテムを紹介します。

2026年6月24日から28日までは「超サプライズセール」を開催中。Tシャツ＆ハーフパンツ、小物などの夏の定番＆人気アイテムがセットになった"超得セット"が登場します。

さらに24日限定でお得なタイムセールも実施！ すべて売れ切れ必至、早い者勝ちなので気になるアイテムを見つけたら早めにお店へ。

ブランドポロシャツ、プルオーバーなどは550円

まずは24日限定のタイムセールで登場する超特価アイテムの中から、注目するアイテムをピックアップして紹介します。すべて1人2点まで購入可能、数量限定での販売です。

【10時から販売開始】

キャラクターシャツ各種（レディース）、ブラウス+タンクトップセット各種（レディース）、ワンピース各種（レディース）、Tシャツ+キャミソールセット各種（レディース）、Tシャツ+ハーフパンツセット各種（レディース）、フットヘッドサンダル各種（レディース）など...各770円



ジップパーカ（レディース）、Tシャツ+キャミソールワンピースセット各種（レディース）、ブランドTシャツ+ハーフパンツセット各種（レディース）、ブランド・キャラクターTシャツ+ハーフパンツセット各種（メンズ）、キャラクター冷感ケット各種（シングルサイズ）など...各990円



【13時から販売開始】

キャラクターTシャツ各種（レディース）、ワンピース（レディース）、ブランドポロシャツ（レディース）、ブラウス各種（レディース）、パンツ（レディース）、リラクシングパンツ（レディース）、カップ付インナー各種（レディース）、ノンワイヤーブラジャー+ショーツセット各種（レディース）、スポーツサンダル（レディース）、サンダル各種（レディース）、ブランドポロシャツ（メンズ）、帽子各種（メンズ）、キャラクターTシャツ各種（キッズ）、冷感ケット各種（ハーフサイズ）など...各550円



【16時から販売開始】

インナー各種（レディース）、大きいサイズのプルオーバー各種、大きいサイズのパンツ（レディース）、バッグ各種（レディース）、サンダル（レディース）、Tシャツ各種（メンズ）、ハーフパンツ各種（キッズ）、クールネックリング各種など...各330円

お得が詰まったコスパ最強の"超得セット"

続いて、夏のワードローブを盛り上げるスタメン服を詰め合わせたお得な"超得セット"の中身をいくつか紹介します。アイテムが入ったリュックやバッグは、そのまま使えるのでお得感はさらに倍増です。

「ハッピーバッグ（レディース）」（Tシャツ・タックトップ・アームカバーの3点セット）、「3点セット各種（メンズ）」（Tシャツ×2・ハーフパンツの3点セット）、「キャラクターソックス各種（キッズ）」（ソックス×3・ソックス（接触冷感加工）×3の6足セット）、「キャラクター収納ボックス3点セット各種」、「ウェット・除菌シート各種」（60枚入×16個）などは各1100円。



Tシャツ・ハーフパンツ・ショッピングバッグ・サガラ刺しゅうバッグの4点セットの「キャラクターハッピーバッグ各種（レディース）」、Tシャツ・ジップパーカ・ハーフパンツ・靴下・缶バッジ・ステッカー・バッグの7点が入った「キャラクターハッピーバッグ（レディース）」のほか、大きいサイズの「キャラクター5点セット（レディース）」（Tシャツ×2・ハーフパンツ×2・巾着の5点セット）、「キャラクターハッピーバッグ各種（ベビー）」（Tシャツ・ハーフパンツ・サコッシュ・ソックス・刺しゅう使いトートバッグの5点セット）などは各2200円です。



さらに、「キャラクター6点セット（レディース）」（Tシャツ×2・ハーフパンツ・アクリルスタンド・コインケース・トートバッグの6点セット）や「バッグ4点セット（レディース）」（2WAYバッグ・トートバッグ・マルチケース・ショルダーバッグ）、「キャラクターバッグ（メンズ）」（Tシャツ×2・ハーフパンツ×2・ヘアバンド・ハンカチ・ニットバッグの7点セット）などは各3300円。



使いやすいバッグ4点が3300円で買えるとは、バッグ好きさんは絶対に見逃がせないチャンスです！



また、「キャリーケース+トラベル収納ケースセット」（キャリーケース・衣類収納S・衣類収納M・衣類収納L・ポーチS・ポーチM・巾着・シューズバッグの8点セット）は驚きの4400円！ これだけの収納アイテムが揃っていれば、キャリーケースの中もしっかり整理整頓できますね。

いずれのセットも1人2点まで購入が可能です。数量限定での販売のため、無くなり次第終了します。

キャラクターアイテムが充実の品揃え

大人気のサンリオキャラクターズやモンチッチ、映画最新作の公開を控え大注目のトイストーリーのキャラクターアイテムがお手頃価格で大集合しています。Tシャツやサンダル、バッグ、小物など豊富なラインアップなので、好きなキャラクターがある人はチェックしてみて。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部