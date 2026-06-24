【「文房具総選挙2026」結果発表】 6月24日発表

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ワン・パブリッシングが発行、運営する雑誌「GetNavi（ゲットナビ）」とWebメディア「GetNavi web」は、2025年度に発売された新作文具ナンバー1を決めるアワード「文房具総選挙2026」の結果を6月24日に発表した。

「文房具総選挙」は今年で14回目。当年度に発売された最新の文房具の中から、ビジネスや勉強、家事がはかどる機能を持つ“はかどり文房具”をオールジャンルでノミネート。一般からの投票によってナンバーワンを決定する。

本年はトップ3をシャーペンが独占。うち2つはメーカー各社が力作を投入し、盛り上がりを見せる「プレミアムシャーペン」部門からの選出となった。

入賞商品は本州・四国のイオンスタイルとイオンの文具売り場などで展示・販売される。

□「文房具総選挙2026」結果発表ページ

GetNavi 8月号「文房具総選挙2026特集」より

文房具総選挙2026の結果発表

大賞：シンドバット（サンスター文具）

一度に最大40本の芯が入る人気シャーペンのリニューアルモデル。2011年に惜しまれながらも販売が終了していたところ、新しいデザインで再発売された。最大の魅力は、芯を補充する手間と替芯ケースを持ち運ぶスペースの両方を削減できること。また、芯タンクが前モデルから改良されており、より滑らかな芯送りを実現している。

【選考委員講評】

「廃番になってからも探す人が多かった“伝説のアイテム”が復活し納得の大賞。“はかどり”というテーマでシャーペンが揃う珍しい結果ですが、それぞれ特徴のあるラインナップでシャーペン市場の成熟を感じました」（文具ソムリエール・菅未里さん）

「機能面やデザイン面でも個性的ですが、何よりも20年以上前に付けられたのに、今聞いても『サンスター文具っぽいな』と思わせられる商品名がスゴい！ こういったブレのなさこそが、メーカーとしての強みだなと改めて実感」（文房具ライター・きだてたくさん）

「結果を聞いて、『え～！』って声が出た。初代ってどっちかと言えば“イロブン”（※）枠じゃなかった……？ でも、ユーザー目線に立った便利さが改めて評価されている事実、今の筆記具界は学ぶところがありそう」（文房具ライター・古川耕さん）

※：色物文房具の略で、きだてたくさんが自身のHPで命名。HPによると「文房具のクセに『使えない』『使えるけど何かヘン』など、道具としての存在価値からして危ういような異形の存在」。

準大賞：AIMVISION PRO（カーユプラス）

真鍮削り出しの一体構造で筆記時のブレやペン先の曲がりを抑え、安定した書き心地を叶えたプレミアムシャーペン。手に当たりにくいよう短く仕上げたクリップや、ローレット加工とラバーを組み合わせたグリップが握りやすさを高めている。

第3位：LAMY safari KURUTOGA inside（三菱鉛筆）

ドイツの人気筆記具「LAMY safari」デザインのボディに、芯が回って先端がトガり続ける「クルトガエンジン」を搭載したプレミアムシャーペン。ペン先のブレを抑えた最新機構を備え、細くくっきりとした文字を書き続けられるのが特長。

機能別部門

・「書く・消す」部門

「シンドバット」（サンスター文具）

・「記録する」部門

「ファイリングノート」（キングジム）

・「切る・貼る・綴じる」部門

「スティッキールはさみ TSUMAMUNO」（サンスター文具）

・「収納する」部門

「キャパティ スライドスタンド」（ナカバヤシ）

・「印をつける」部門

「未確認飛行栞」（サンスター文具）

・「プレミアムシャーペン」部門

「LAMY safari KURUTOGA inside」（三菱鉛筆）

・「リスキリング文房具」部門

「パタップ シリコンブックマーカー」（ナカバヤシ）

選考委員特別賞

ノミネート商品を選出した選考委員の面々が「上位入賞は逃したものの、これは秀作！」と感じた商品に授与する。

・菅 未里賞

「デジトックス ザ・ルーティン スマホ用 タイムロックケース」（ソニック）

・きだてたく賞

「EXPOKKE（エクスポッケ）」（オーミヤ）

・古川 耕賞

「キャンパス 秒でパッと開けられるバインダー」（コクヨ）

・イオンバイヤー賞

「フリクションスイッチ」（パイロット）

・GetNavi賞

「ダンボールカッター」（nusign）

・GetNavi web賞

「ホワイパークワイエット」（プラス）