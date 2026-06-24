西畑大吾×藤原丈一郎『CHEER』表紙に登場！「なにわ男子におこった変化をあげるなら？」の答えにスタッフが涙

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なにわ男子の西畑大吾と藤原丈一郎が『CHEER（チア） Vol.71』（7月1日発売）の表紙と巻頭特集に登場。

■「おい、大吾。レーベルの人が感動して泣いているよ（笑）」（なにわ男子・藤原丈一郎）

本を読みながらの2ショットの撮影では、西畑が洋書を声に出して読み上げたり、ふたりでお互いの本を読み合いっこしたりも。「俺らいずれこうなるかな…」と藤原が本を遠ざけて、目を細めてふざけると西畑は大笑い。カメラマンが「見つめ合ってください」とお願いすると、なぜか藤原がにらんだり、西畑のモノマネをしたりと撮影は終始楽しげな雰囲気のなか行われた。

インタビューでは、思い出話をしていると当時のことを思い出したのか、大笑いしながらトークは大盛り上がり！ ふたりの仲の良さに、ほっこりさせられたという。

また「デビューして5年間で、なにわ男子におこった変化をあげるなら？」の問いに「“レーベルさんとの仲”。この5年をかけて、やっと構築されてきた感があるなと思っている」と西畑が答えると、「おい、大吾。レーベルの人が感動して泣いているよ（笑）」と藤原が返した。

レーベルの人たちが、なにわ男子のためになにをしているかを知り、それと同時に“デビュー”がどれだけ重責であるかを実感したようだ。

なお、西畑と藤原が所属する、なにわ男子はニューアルバム『ND5』をリリース。7月11日からは『なにわ男子 LIVE TOUR 2026「ND5」』がスタートする。

■書籍情報

2026.07.01 ON SALE

『CHEER Vol.71』