SUPER EIGHT 5人の“家族写真みたい”な集合ショットにファン歓喜！横山裕撮影の笑顔あふれる1枚に「なんて多幸感」「尊い」「涙出る」

【写真】SUPER EIGHTの最新ショット／5人でのプリクラ／仲の良さが伝わる5ショット 他

SUPER EIGHTの公式Instagramが更新。メンバーたちの楽しそうな集合ショットが公開され、反響を集めている。

■SUPER EIGHTが笑顔あふれる集合ショット公開

公開された写真には、（左から）横山裕、丸山隆平、安田章大、大倉忠義、村上信五の5人が登場。前列中央の安田を中心に身を寄せ合い、カメラに向かってピースサインを決めながら、楽しげな笑顔を見せている。

キャップやサングラスを合わせたリラックス感のあるラフな装いも印象的で、メンバー同士の仲の良さが伝わる1枚だ。

5人は寿司を食べに行ったようで、投稿では「美味しかったですし 楽しかったですし おすし」とユーモアたっぷりにつづられており、「Photo by You Yokoyama」と、横山が撮影したことも明かされている。

ファンからは「みんないい笑顔」「尊い」「大好きな写真に似てる」「この笑顔守りたい」「涙出る」「最高で最強な家族写真」「なんて多幸感」「愛おしい」といった声が寄せられている。