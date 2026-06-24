24日14時現在の日経平均株価は前日比702.29円（-1.01％）安の6万9086.09円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は715、値下がりは796、変わらずは45。



日経平均マイナス寄与度は331.87円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が75.42円、ＳＢＧ <9984>が42.64円、信越化 <4063>が39.22円、フジクラ <5803>が36.4円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を33.79円押し上げている。次いでイビデン <4062>が16.76円、キオクシア <285A>が16.66円、ソニーＧ <6758>が11.90円、ＫＤＤＩ <9433>が10.66円と続く。



業種別では33業種中10業種が値上がり。1位は空運で、以下、小売、医薬品、海運と続く。値下がり上位には保険、非鉄金属、石油・石炭が並んでいる。



※14時0分3秒時点



株探ニュース