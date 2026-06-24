梅雨前線などの影響で県内は激しい雨が降りました。

長崎市ではがけ崩れが相次ぎ、交通への影響も出ています。

県内は大気の状態が非常に不安定になっていて、長崎市では24日未明に激しい雨が降りました。

気象台は長崎市など5つの市と町にレベル4の土砂災害危険警報、長崎市にはレベル4の大雨危険警報を一時発表しましたが、現在は解除されています。

長崎市ではがけ崩れが相次ぎました。

田中町の切通交差点付近では、国道34号沿いの のり面が高さ20メートル幅10メートルにわたって崩れ、約200メートルにわたり、歩道の通行を規制しているということです。

交通機関にも影響がでました。

JR九州は長崎本線の喜々津―長与間で一時、運転を見合わせるなどし、現在も一部の区間で運休や遅れが出ています。

（利用者）

「仕事先から雨がひどいので待機してほしいと(言われた)。どうしたらいいかわからなくて天気に困らされている」

大気が非常に不安定な状態は25日まで続く見通しで、気象台は落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。