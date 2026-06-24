『LOVED ONE』八木勇征＆綱啓永＆安斉星来＆川床明日香、撮了迎え語った感謝と成長
俳優のディーン・フジオカが主演を務める、フジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜 後10：00）の最終話が24日に放送されるのを直前に控え、クランクアップを迎えた主要キャストからコメントが到着した。
【写真】クランクアップを迎えた『LOVED ONE』主要キャスト陣
ディーンと共にクランクアップを迎えた、MEJの若手メンバーたちもそれぞれ充実感に満ちた表情で思いを語った。八木は、「最後までこのメンバーと一緒に駆け抜けることができてすごく幸せでした。本当に大変なスケジュールの中、誰一人欠けることなく、しっかり撮り切るという熱量を日々感じ、僕も皆さまと一心同体になって頑張ろうと思っていたからこそ、無事にクランクアップすることができたと思います」と力強くコメント。「そして何より、最高の背中を見せてくださった座長のディーンさん、本当にありがとうございました。僕も一人の俳優として、人間として、成長できるようにこれからも頑張ります！皆さま、またどこかでお会いできる日を楽しみにしています！」と言葉を寄せた。
綱は、「お疲れさまでした！いやぁ〜！寂しいですね！」と優しい表情で元気いっぱいに切り出すと、彼らしい愛きょうたっぷりの“綱節”に、周囲からは温かな笑い声がこぼれる。そんな和やかな空気の中、綱は「今回は“法医学”という新しい挑戦でしたが、ディーンさんをはじめとする大好きなチームの皆さんとご一緒できたからこそ頑張れました。また、“水10”に戻ってこられるように、そして皆さんにまたお会いできるように頑張ります！ありがとうございました！」と深く頭を下げ、感謝の思いを伝えた。
安斉は、「本当に大変なこともあったかと思いますが、ここにいる一人ひとりが欠けては絶対にダメな作品でしたし、皆さまのおかげでこの作品が出来上がったと思います。またご一緒できるように精進してまいります。ありがとうございました！」と、フレッシュにあいさつ。
川床は、「スタッフの皆さん一人ひとりがとても温かくて、毎日現場に来るのが楽しみでした。毎日、本当にMEJに出勤しているような気持ちでいられたのもすごく楽しかったです。また皆さんと一緒に作品を作れるように精進してまいりたいと思います。本当にお疲れさまでした！」と、現場の居心地の良さを笑顔で振り返った。
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。
【写真】クランクアップを迎えた『LOVED ONE』主要キャスト陣
ディーンと共にクランクアップを迎えた、MEJの若手メンバーたちもそれぞれ充実感に満ちた表情で思いを語った。八木は、「最後までこのメンバーと一緒に駆け抜けることができてすごく幸せでした。本当に大変なスケジュールの中、誰一人欠けることなく、しっかり撮り切るという熱量を日々感じ、僕も皆さまと一心同体になって頑張ろうと思っていたからこそ、無事にクランクアップすることができたと思います」と力強くコメント。「そして何より、最高の背中を見せてくださった座長のディーンさん、本当にありがとうございました。僕も一人の俳優として、人間として、成長できるようにこれからも頑張ります！皆さま、またどこかでお会いできる日を楽しみにしています！」と言葉を寄せた。
安斉は、「本当に大変なこともあったかと思いますが、ここにいる一人ひとりが欠けては絶対にダメな作品でしたし、皆さまのおかげでこの作品が出来上がったと思います。またご一緒できるように精進してまいります。ありがとうございました！」と、フレッシュにあいさつ。
川床は、「スタッフの皆さん一人ひとりがとても温かくて、毎日現場に来るのが楽しみでした。毎日、本当にMEJに出勤しているような気持ちでいられたのもすごく楽しかったです。また皆さんと一緒に作品を作れるように精進してまいりたいと思います。本当にお疲れさまでした！」と、現場の居心地の良さを笑顔で振り返った。
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。