国の重要文化財に指定されている「旧奈良監獄」を改修した高級ホテル「星のや奈良監獄」。6月25日の開業を前に、23日に報道陣に公開されました。

【画像で見る】「星のや奈良監獄」スイートルームなどホテル内部の様子は？

これまで奈良観光は日帰り客が多く、“宿泊が弱い”といわれてきました。このため観光資源を生かしきれない「大仏商法」とも揶揄されてきましたが、「星のや奈良監獄」は“観光の起爆材”となるのでしょうか。

観光政策に詳しい奈良県立大学地域創造学部・新井直樹教授への取材を踏まえて、山中真解説委員がプレゼンします。

明治の重要文化財が”ラグジュアリーホテル”に…

高級ホテル「星のや奈良監獄」は、1908年に建てられた「旧奈良監獄」の赤レンガ造りの建物を活かして改修されました。国が所有する重要文化財に宿泊できる日本初の施設です。

ホテルの象徴的な場所である中央看守所に立つと、放射状に伸びる5つの収容棟すべてを1人で一望することができます。それぞれ長さは約100メートル。取材したMBS・山中真解説委員は、「圧巻だった」と話します。

このうち第三寮は、4月にミュージアムとして先行オープンし、一般の人も立ち入ることができますが、残りの4寮は宿泊客しか入ることができない特別なエリアとなっています。

受刑者が集まった講堂は「メインラウンジ」に

ホテルエリアに足を踏み入れると、広々としたメインラウンジが…。24時間ドリンクサービスのほか、ウエルカムスイーツも提供されるこの場所は、実はかつて受刑者が集まった講堂でした。

また、接見所だった場所は個室のダイニングルームへと再生され、文明開化の時代を意識したメニューが振る舞われるなど、歴史の面影を随所に残しています。

独居房をつなぎ合わせた『全室スイート』の贅沢な空間

客室エリアには、かつての独居房の扉がずらりと並ぶものものしい雰囲気が残されています。

しかし、一歩客室の中に入ると、当時の面影はそのままであるにもかかわらず、ラグジュアリーな空間が広がっています。

客室は、独居房を9室から10室ほど連結させることで、横長の間取りとなっていて、48室すべてがスイートルームの仕様だということです。取材した山中解説委員は、「天井が高く窓も多いため、閉鎖感はまったくなかった」と話しています。

気になる料金は、食事代を除いて1部屋あたり14万7000円～。2人まで宿泊可能となっています。

背景には『重要文化財』の維持にかかる“懐”事情も

重要文化財が高価格帯のホテルとして展開される背景には、建造物の維持に関わる切実な事情があります。

これまで歴史的な建造物は、保存していくために莫大な費用がかかるため、赤字を垂れ流し続けるか、あるいは解体してしまうかの二択になりがちでした。

そこで、自ら観光資源として稼いでもらい、その収益で保存費用を賄おうという国主導の新たな取り組みが始まりました。その一環として今回手を挙げたのが星野リゾートです。

海外に目を向けると、フランスでは世界遺産のモン・サン・ミシェルの内部に泊まれる施設があります。

「星のや奈良監獄」の取り組みが軌道に乗れば、日本各地にあるお城や裁判所、近代建築といった他の重要文化財でも同様の活用が進み、保存費を税金で賄わなくて済むようになるのではないかという期待も寄せられています。

奈良観光の３大課題「安い・浅い・狭い」 脱却なるか？

注目を集める新ホテルですが、そもそも奈良の観光には根深い課題が存在します。

それは、外国人観光客の訪問率は、全国で7番目に位置する人気にもかかわらず、延べ宿泊者数になると47都道府県中28位にまで急降下。さらに1人あたりの観光消費額は約1万円にとどまり、全国最下位の47位という厳しい状況です（2025年・観光庁）。

まさに観光客は多く訪れるものの、「安い・浅い・狭い」という自虐的な言葉に象徴されたデータです。

多くの観光客がお土産を買ったり宿泊したりするのは大阪や京都であり、奈良にはお金が落ちていません。日帰りで手軽に立ち寄る客がほとんどで、宿泊する層も修学旅行生が大半を占めているため、一般の観光客が腰を落ち着けて泊まってくれないという悩みを長年抱えてきました。

宿泊施設の不足…夜の街が育たない…その背景に何が？

ではなぜ奈良の宿泊客は少ないのでしょうか。

それにはアクセスが良くコンパクトに観光が完結してしまうことに加え、「宿の不足」という決定的な要因があります。

かつて客室数が全国最下位だったことから、ホテルを増やす方針に舵を切って数年が経過したものの、2024年度でもまだ全国43位（厚生労働省「衛生行政報告例」）。

奈良では、開発のために地面を掘ると、遺跡が出てきてしまうことがあるため、民間業者にとってコストや工期延期の大きなリスクとなり、開発が躊躇されやすいという特殊な事情があったということです（奈良県立大・新井教授）。

さらに、宿が少ないために夜の賑わいが育たなかったという悪循環も…。

奈良県は大企業の数が47都道府県の中でワースト3位に入るほど少なく、ビジネス目的の施設やビジネスホテルがあまりありません。そのため、出張して夜に飲食店で飲むといった文化が定着せず、夜の繁華街や魅力的な飲食店が育ちにくい環境にありました。

目指せ「大仏商法」からの脱却！

これまで奈良公園周辺の狭いエリアに観光客が1点集中し、大仏や鹿を見たら観光が終了するというイメージが定着していた奈良の観光。

経済的な利益を生むことが得意ではなかった奈良ですが、今年は大きな転換期を迎えています。

宿泊施設が次々と増えて受け入れ環境が整いつつある中で、７月には「飛鳥・藤原の宮都」が世界遺産に登録される見通しとなっています。これが実現すれば奈良県内の世界遺産は4か所となり、京都などを抜いて都道府県別で日本最多となります。

奈良県立大学・新井直樹教授は、「今年の奈良観光は大きな飛躍の年であり、これを契機に地域が観光でしっかりと稼ぎ、持続可能な形にしていけるかどうかが重要」と指摘します。

「奈良らしさ」を守りながらチャンスを掴めるか

そのためには世界遺産への登録によって奈良県のファンが増えた後も、これを一時的なブームに終わらせず、地元が継続して豊かになる仕組みを作ることが不可欠です。

点在する世界遺産をすべて巡るためには宿泊が必要となるため、日帰り型から宿泊型への転換を促す絶好の機会となります。

しかし、課題を解決するために他の大都市と同じように夜の賑やかな飲食店をただ増やしていくことが、本当にふさわしいのかという議論もあります。

「夜は静かなことこそが奈良らしい」という価値観を大切にする声もあり、進化の過程でどのように「奈良らしさ」を残していくか、難しい舵取りが求められています。

歴史的なチャンスを掴みながら、地域の魅力を損なわずに持続可能な観光地へと進化できるか、これからの奈良の取り組みに注目が集まっています。

（2026年6月23日放送 MBSテレビ「よんチャンＴＶ」内『山中プレゼン』より）