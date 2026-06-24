パヘスが中堅での守備で躍動した

【MLB】ドジャース 12ー3 ツインズ（日本時間24日・ミネソタ）

ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地でのツインズ戦に快勝した。大谷翔平投手は無安打に終わったが、チームで17安打を放つなど打線がつながった。打ち勝った試合の守備で“職人”のプレーが注目されてりる。

1点リードで迎えた3回1死一、二塁の守備だった。ツインズのバクストンが左中間へ大飛球を放った。中堅のパヘスはフェンス手前でワンバウンドした打球をつかむと、そのままジャンピングスローを披露した。

外野手としては珍しい派手なプレーとなったが、中継に入った遊撃のベッツへワンバウンドの好返球。ベッツもすぐに身を翻して本塁へ正確に送球し、一気に得点を試みた一塁走者をアウトとした。

日本のファンも25歳のしびれるようなプレーに驚嘆。「内野できるんちゃうか」「ナイスプレー」「パヘスの守備が好きすぎる」「ナイスすぎ」「ナイス連携」「まじで守備上手い」「守備ほんまヤバい」「さすがすぎ」「中継完璧」など、称賛のコメントが相次いでいた。（Full-Count編集部）