トーマス・ミュラーがアルゼンチン戦の会場に

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は、1勝1分けの勝ち点4で決勝トーナメント進出を視界に捉えている。22日（日本時間23日）、日本代表のTシャツを着た元ドイツ代表が発見され、ドイツでも反響が広がっている。

日本時間23日に行われた1次リーグJ組のアルゼンチン-オーストリア戦。リオネル・メッシが2ゴールで、W杯歴代最多となる通算18得点とした歴史的一戦の会場に、元ドイツ代表のトーマス・ミュラーがいた。

試合前に自身のインスタグラムを更新。動画内で着用していたTシャツの左胸に、注目が集まった。

日本代表のエンブレムがついており、日本人から「日本じゃんんんんんんん！！！！！！ うれしいい」などの声が上がっていたが、ドイツなど海外でも反響が広がり、様々なコメントが寄せられた。

「日本のシャツ着てる」

「22年カタール大会でミュラー達が負けた日本のユニ…」

「ミュラーが日本のユニ着てる」

「いつもイケメン」

ミュラーはW杯4大会連続出場で2010年南アフリカ大会で得点王、2014年ブラジル大会は優勝に貢献した。



（THE ANSWER編集部）