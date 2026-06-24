日本の南の海上には台風7号と台風8号、2つの台風があり、どちらも北上中です。台風7号が接近中の沖縄の海上は台風からうねりで波が高くなり、すでに影響が出始めています。台風7号は、明日25日は強い勢力で沖縄の先島諸島へ、27日にかけて暴風域を伴ったまま本州に接近する恐れがあります。

ダブル台風 台風7号は明日25日は「強い」勢力で先島諸島へ 26日は沖縄本島に接近

日本の南の海上には台風7号と台風8号、2つの台風があり、どちらも北上中です。

まず、注目が欠かせないのが勢力の強い台風7号です。





今日24日(水)正午現在、台風7号は沖縄の南にあり、「強い」勢力で時速10キロの速さで北上中です。明日25日(木)朝には宮古島のすぐ南に「強い」勢力のまま近づいた後、26日朝には沖縄本島へ近づく見込みです。台風が接近中の沖縄の沿岸の海上は、すでに台風からのうねりで波が高く、先島諸島はしけとなり、影響が出始めています。明日25日(木)は、先島諸島では次第に非常に強い風が吹き、沖縄本島地方では26日(金)は飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒してください。風が強まる前に早めの台風対策が必要です。

台風7号 暴風域を伴ったまま27日にかけて本州接近へ

台風7号は、26日(金)は沖縄に接近後、九州南部に近づくでしょう。

次第に進路を東寄りに変えて、27日(土)は四国から近畿、東海、関東沿岸を速度を上げながら、東へ進む見込みです。



暴風域を伴ったまま本州の沿岸にも近づくため、27日(土)は雨だけでなく、風も強まり、沿岸部ほど荒れた天気となるでしょう。また、予報円がまだ大きめとなっています。予報円の北側を通るほど、広い範囲で台風の影響を受ける見込みです。今後の進路に注意が必要です。

台風8号は26日は日本の南海上を北上 27日は熱帯低気圧へ

台風8号は、台風7号ほど勢力は強まらない見通しです。ただ、今のところ、26日(金)は台風としての勢力を維持しながら日本の南を北上するでしょう。27日(土)には関東のすぐ東の海上で熱帯低気圧に変わる見込みです。



台風7号よりも早くに関東の沿岸に近づき、波が高まるでしょう。海上海岸付近では高波も注意、警戒をしてください。

停滞する梅雨前線が活発化 広い範囲で警報級の大雨 早めの備えを

今回、2つの台風の動きにも注意が必要ですが、台風が近づく前から、広い範囲で大雨となる恐れがあります。日本付近に停滞している梅雨前線に、台風周辺の暖かく湿った空気の供給が続くため、前線が活発化し、同じ場所にとどまると線状降水帯が発生し、危険な大雨をもたらす恐れがあります。



すでに今朝は鹿児島県で一時、線状降水帯が発生し、九州では大雨となっている所があり、午後1時30分現在、四国にも局地的に活発な雨雲がかかり始めています。



九州から関東にかけての広い範囲で明日25日(金)から27日(土)にかけて、大雨警報が発表される可能性があります。地域の避難情報などをこまめに確認し、安全第一でお過ごしください。



今日のうちに、大雨の対策グッズを準備したり、停電にも備えておくと安心です。