なにわ男子・西畑大吾＆藤原丈一郎、“デビュー”の責任の重さを実感 『CHEER Vol.71』表紙＆巻頭特集に登場
7人組グループ・なにわ男子の西畑大吾と藤原丈一郎が、7月1日発売のムック『CHEER Vol.71』（宝島社）の表紙と巻頭特集に登場する。ニューアルバム「ND5」をリリースし、7月11日からスタートする『なにわ男子 LIVE TOUR 2026 「ND5」』への期待が高まる中、息の合ったグラビアとインタビューを披露した。
【写真】ぎゅっと集合！キュートなポーズのなにわ男子
撮影では、本を読みながらの2ショットを実施。西畑が洋書を声に出して読み上げたり、互いの本を交換して読み合ったりするなど、自然体のやり取りを見せた。藤原が本を遠ざけながら目を細め、「俺らいずれこうなるかな…」と冗談を飛ばすと、西畑は大笑い。さらに、カメラマンから見つめ合うよう求められると、藤原がなぜか西畑をにらんだり、モノマネを始めたりするなど、終始和やかな空気に包まれた。
インタビューでは、デビューから5年間を振り返りながらトークを展開。当時の思い出話に花が咲き、笑いが絶えない収録となったという。2人の仲の良さが垣間見える内容となっている。
また、「デビューして5年間で、なにわ男子におこった変化をあげるなら？」という質問には、西畑が「“レーベルさんとの仲”。この5年をかけて、やっと構築されてきた感があるなと思っている」と回答。これに対し藤原は、「おい、大吾。レーベルの人が感動して泣いているよ（笑）」と返して、盛り上げた。
西畑は、活動を続ける中でレーベルスタッフがグループのために尽力していることを実感したといい、それと同時に“デビュー”というものが背負う責任の大きさについても理解を深めたと語っている。
【写真】ぎゅっと集合！キュートなポーズのなにわ男子
撮影では、本を読みながらの2ショットを実施。西畑が洋書を声に出して読み上げたり、互いの本を交換して読み合ったりするなど、自然体のやり取りを見せた。藤原が本を遠ざけながら目を細め、「俺らいずれこうなるかな…」と冗談を飛ばすと、西畑は大笑い。さらに、カメラマンから見つめ合うよう求められると、藤原がなぜか西畑をにらんだり、モノマネを始めたりするなど、終始和やかな空気に包まれた。
また、「デビューして5年間で、なにわ男子におこった変化をあげるなら？」という質問には、西畑が「“レーベルさんとの仲”。この5年をかけて、やっと構築されてきた感があるなと思っている」と回答。これに対し藤原は、「おい、大吾。レーベルの人が感動して泣いているよ（笑）」と返して、盛り上げた。
西畑は、活動を続ける中でレーベルスタッフがグループのために尽力していることを実感したといい、それと同時に“デビュー”というものが背負う責任の大きさについても理解を深めたと語っている。