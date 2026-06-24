横山裕＆永尾柚乃、仲良しコンビが新宿の街を駆け巡る 9歳・永尾の可愛らしい裏話も
SUPER EIGHT・横山裕と俳優・永尾柚乃が、25日放送の日本テレビ系『ヒルナンデス！』（月〜金 前11：55）に登場。新宿駅周辺を舞台に、「ゆのちゃん はじめて旅」に奔走する。
【番組カット】長すぎる！ビャンビャン麺を堪能する横山裕＆永尾柚乃ら
「ゆのちゃん はじめて旅」とは、小学4年生の永尾が、人生初の「はじめてグルメ」を探す旅に出発する番組の人気企画。今回は新宿を舞台に、横山と浦野モモアナウンサーの3人がはじめてグルメを堪能する。
さっそく一行が向かったのは、去年6月にオープンした進化系フードコート「reDine 新宿」。1本7メートルの長さで、一皿に3本、合計21メートルが入っているという手打ち麺「ビャンビャン麺」を味わう。食べるのは初めてという永尾だが、「ビャン」の超難解漢字（57画）を迷いなく完璧に書き上げ、大人たちを圧倒。横山は「俺、子どもできたらこの名前つけるわ、横山ビャン」と宣言するも、浦野アナからは「テストで最初時間取られますよ」と冷静にツッコミを受ける。
ロケの道中や合間に、「わらび餅〜、かき氷〜」と謎の歌を熱唱し始める永尾。カメラが回る前に横山から教わったという「昭和の移動販売の歌」の、チャルメラ風の独特な音程に大苦戦しながらも、一生懸命練習をしていたという。そんな裏話を披露した３人が次に向かったのは、新宿住友ビルにある「茶寮翠泉」。宇治抹茶をふんだんに練り込み、注文を受けてから火にかけて作るトロトロの「できたて温わらび餅」を初めて食べ、テンション爆上がりの様子をみせる。
最後に、1963年創業の老舗洋食店「アカシア」で、看板メニューの「ロールキャベツシチュー」を堪能。まさに“おふくろの味”を食べた永尾は、大人びた名言を放つ。横山からも「9歳のコメントじゃない（笑）」と思わず突っ込まれる一方、当の本人は「食べっぷり、めっちゃすごいんですよ」と横山の豪快すぎる食べっぷりを絶賛。仲良しな2人の「初めてグルメ」旅に必見だ。
【番組カット】長すぎる！ビャンビャン麺を堪能する横山裕＆永尾柚乃ら
「ゆのちゃん はじめて旅」とは、小学4年生の永尾が、人生初の「はじめてグルメ」を探す旅に出発する番組の人気企画。今回は新宿を舞台に、横山と浦野モモアナウンサーの3人がはじめてグルメを堪能する。
ロケの道中や合間に、「わらび餅〜、かき氷〜」と謎の歌を熱唱し始める永尾。カメラが回る前に横山から教わったという「昭和の移動販売の歌」の、チャルメラ風の独特な音程に大苦戦しながらも、一生懸命練習をしていたという。そんな裏話を披露した３人が次に向かったのは、新宿住友ビルにある「茶寮翠泉」。宇治抹茶をふんだんに練り込み、注文を受けてから火にかけて作るトロトロの「できたて温わらび餅」を初めて食べ、テンション爆上がりの様子をみせる。
最後に、1963年創業の老舗洋食店「アカシア」で、看板メニューの「ロールキャベツシチュー」を堪能。まさに“おふくろの味”を食べた永尾は、大人びた名言を放つ。横山からも「9歳のコメントじゃない（笑）」と思わず突っ込まれる一方、当の本人は「食べっぷり、めっちゃすごいんですよ」と横山の豪快すぎる食べっぷりを絶賛。仲良しな2人の「初めてグルメ」旅に必見だ。