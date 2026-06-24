元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）が23日放送の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。ユニークな特技を披露した。

同番組で「匂いで人の性格とかを判断する」と切り出した高橋さん。化粧品の匂いや香水、加齢臭とは異なり、生まれつきの体臭で「一番多いのが美容液のビタミンCの、あの香りの方」と説明すると、スタジオではどよめきが。

そして「実はそういう人って、見かけによらず繊細だったり。ミルクの香りの人は少年少女のような心を持っていたり」と解説。ハグした時や、レストランでの食事中、相手の席の後ろを通る際にさりげなく確認していると明かした。

そこから分かるのは性格の善し悪しではなく、あくまでも自身の中のデータとしてとらえているようで、「香りが名刺のような感じ」と高橋さん。フリーアナウンサー・竹内由恵の首元を嗅ぐと「正直、最高です。オレンジにバニラを乗っけたような。甘い中に柑橘も入ってて」といい、「香水じゃなくて、香水を超えられます」と伝えた。

また俳優・舘ひろしについては「フレッシュな爽やかな、水色の風のような香り」と表現。体臭で相性も分かるという高橋さんに、舘の大ファンを公言しているタレント・王林は「おなかでもいいですか？」と立候補。「おなかだけ凄い甘い匂いがする時がある」という王林に、高橋さんは「これこれこれ…赤ちゃんのような香り」と興奮した。

そして「王林さんは最近大人びてますけど、やっぱり少年少女の気持ちがあって。爽やかな風と凄く合います」と診断。舘とは「1回天国に行ってから結婚したらいいと思う」と勧めると、話を聞いていたタレント・ヒロミは「来世ね」と補足し、苦笑いしていた。