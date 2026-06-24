ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた高橋成美さん（34）が24日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。空港でのサムライブルーのユニホーム姿を披露した。

空港で、米国の国旗とサッカーボールとともに「ダラスに行って来ます」とつづり、ブルーのユニホーム姿の写真をアップした。

FIFAワールドカップ（W杯）に出場中の日本代表は23日（日本時間24日）、ベースキャンプ地・米テネシー州ナッシュビルのトレーニング施設で全体練習を行い、1次リーグ最終第3戦スウェーデン戦（25日）の舞台ダラスに移動した。

引き分け以上で2位以内が確定し、負けても3位での1次リーグ突破が有力。首位突破には得失点差も重要になる。

高橋さんは、2012年にフィギュアスケート世界選手権・ペアで銅メダルを獲得。14年ソチ五輪に出場した。18年3月に引退し、その後はJOCアスリート委員として活動しながらコーチングや解説、タレントとして活動。

21年にJOC理事に最年少で就任し、任期を経て、2023年6月からJOC評議員・日本オリンピアンズ協会(OAJ)理事に就任した。