歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が22日、ブログを更新。2017年に亡くなった妻・小林麻央さんの仏壇の写真を公開した。

【映像】麻央さんの仏壇や「そっくり」と話題の麗禾・勸玄

6月22日まで福岡県・博多座の舞台に立っていた團十郎。21日に更新したInstagramでは、「お墓参り 私行けないのでお墓参りお願いしていました 行ってくれたみたい あした（22日）は麻央の祥月命日です」とつづり、長女・麗禾さんと長男・勸玄さんが墓前で手を合わせている姿を投稿した。この投稿にファンからは、「お二人とも立派になられて お父様の分も麻央ちゃんにあいさつだね」「勸玄さんの横顔が團十郎さん 麗禾さんの横顔が麻央さんそっくり」などのコメントが寄せられていた。

妻・小林麻央さんの祥月命日

福岡から帰宅した22日のブログでは、「帰宅 まず手を合わせて2人と会います」とコメントし、たくさんの花や麻央さんの写真が飾られた仏壇を紹介。

この投稿にファンからは、「綺麗な仏壇ですね」「写真の麻央さん すごく美しいです」「無事に祥月命日に帰れて良かった」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA NEWS』より）