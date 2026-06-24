Novel Core、JESSEとの話題曲「ビリビリ」にJUBEEが参戦したリミックスをサプライズリリース｜夏フェスでの活躍にも注目

ロックシンガーとしての爆発力とラッパーとしての鋭さを兼ね備え、日本武道館やアリーナでの単独公演を成功させるほか、『キングダム』『刃牙道』など人気アニメのエンディングテーマや、5月に全国公開された映画『名無し』の主題歌も手掛けるなど、次世代の音楽シーンを牽引する新世代ミクスチャーアーティスト・Novel Core（ノベルコア）。そんな彼が、6月24日（水）に、RIZE（ライズ）／The BONEZ（ザ・ボーンズ）のJESSE（ジェシー）とのコラボで話題を呼んだ「ビリビリ」にJUBEE（ジューベー）を迎えて再構築した「ビリビリ -Remix- feat. JESSE (RIZE / The BONEZ), JUBEE」をサプライズリリースした。

本楽曲は、Novel Coreが絶大な信頼を寄せる共同制作者・JUGEMと、ハウスバンド・THE WILL RABBITS（ザ・ウィルラビッツ）のメンバー、ギター・Yuya Kumagaiとキーボード・Yuki Uchimuraらと共に制作した「ビリビリ feat. JESSE (RIZE / The BONEZ)」に、HIPHOP・DANCE MUSIC・ROCKなど多様なジャンルやカルチャーを横断しながら独自のサウンドを生み出し続けるJUBEEを迎えて新たに再構築したリミックス作品。

歪んだリフと鋭利なビートの上で、Novel CoreとJESSEが互いの持ち味やスタイルをぶつけ合う原曲の熱量はそのままに、JUBEEの参戦によってさらなるスリルと破壊力を増幅。三者三様のバックグラウンドと感性が交錯することで、ロック、ヒップホップ、クラブカルチャーの垣根を越えた、より強靭なミクスチャー・チューンへと進化を遂げた。

Novel Core「ビリビリ -Remix- feat. JESSE (RIZE / The BONEZ), JUBEE」

リリックでは、Novel Coreがシーンを跨いで戦う覚悟や、混沌すらもエネルギーに変えて新世代がシーンを塗り替えていくスタンスを突きつけ、JESSEは長年ロックシーンの最前線を切り拓いてきたフロントマンとして、ジャンルを超えて現場を揺らしてきた圧倒的な存在感と、変化を恐れず前に踏み込むロック・スピリットを鮮明に刻み込んでいる。

そしてJUBEEは、「RAP ROCKERS」の旗を掲げ、ジャンルやフォーマットの境界を軽やかに飛び越えながら、既存の価値観を更新していく自由かつグレーゾーンのマインドを提示している。

6月26日（金）には、全国ツアーの締めくくりとなる『PERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026 -FINAL-』を東京・豊洲PITで開催するNovel Core。加えて、8月11日（火・祝）には『LuckyFes（ラッキーフェス）’26』、8月23日（日）には『WILD BUNCH FEST.（ワイルドバンチフェス）2026』などへの出演が決まっており、夏のフェスシーンでの活躍にも注目だ。

【リリース情報】

New Single「ビリビリ -Remix- feat. JESSE (RIZE / The BONEZ), JUBEE」2026年6月24日（水）配信リリースStreaming ＆ Download : https://NovelCore.lnk.to/BILIBILI-Remix-