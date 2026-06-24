エア・ウォーター スイーツ事業をナシオに譲渡

エア・ウォーター（AW）は、グループでスイーツ事業を担うプレシアとヨネザワ製菓それぞれの全株式（持株比率100％）を、菓子卸ナシオに7月31日付で譲渡する。6月11日に契約し、15日付で公表した。AWは理由について「事業ポートフォリオ改革の一環」としている。

プレシアは小売流通向け洋・和菓子製造販売事業を展開し、25年3月期売上高は106億円。ヨネザワ製菓は、流通向けシュークリームなどを展開し同期売上高は26億円。

AWは、アグリ＆フーズ（農業・食品関連）事業強化の一環で、畜肉加工品、冷凍野菜に次ぐ加工食品事業3本目の柱にスイーツ事業を位置付け、本格参入を目的に16年度に両社を連結子会社化し展開してきた。現在の流通系スイーツ市場は、消費者嗜好の多様化や競合カテゴリーの拡大を背景に、より柔軟で専門性の高い事業運営が求められる状況にあることから「当該分野で高度な知見や流通ネットワークを有するパートナーとの展開が、事業の持つ強みを一層発揮できる」（AW）と判断し、譲渡を決定した。売却額は非公表。

ナシオは札幌市の本社をはじめ首都圏本部と東北、関西、中部東海、中四国、九州の全国に7拠点を構え、前期（25年5月期）売上高は前々期比10％増の705億2900万円と過去最高を計上している。

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