亀梨和也が、7月8日にリリースする1stアルバム『WAVE』のリード曲「WAVE」を先行配信リリースした。

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アルバムタイトルの『WAVE』は、心や感情の“波”、そしてアルバム楽曲の幅やグラデーションを示す“WAVE”を表現したもの。亀梨自身が心を動かされた楽曲を中心に制作された1枚となっている。

リード曲「WAVE」は、亀梨の魅力を表現したエモーショナルなラブソング。深い海の底から水面の光を見上げるような幻想的な世界観とともに、寄せては返す感情の“WAVE”が描かれており、アルバムコンセプトを体現した1曲に仕上がっている。

あわせて、iTunes、Apple Music、Spotifyではアルバムの事前予約も開始。「WAVE」の先行配信を記念し、Apple Music Pre-add / Spotify Pre-saveキャンペーンも実施される。応募者全員に“Pre-add / Pre-save”限定の『Thank you動画』がプレゼントされる。

各ストリーミングサービスでは、亀梨の全楽曲を収めたプレイリスト『亀梨和也 Official Discography』も公開中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）