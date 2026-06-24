ファミマ、コンビニにモンスターウルフを試験設置 相次ぐクマ被害受け…「今後の安全対策の構築へ繋げてまいります」
ファミリーマートは24日、クマの被害防止拡大を受け、威嚇音などでクマを警戒させるオオカミ型の野生動物撃退装置「モンスターウルフ」の実証実験を始めたと発表した。
【写真】相次ぐ被害の中で…コンビニで配備されるクマ対策グッズ
モンスターウルフは、50種以上の威嚇音をランダム再生し、赤色LEDと青色LEDの点滅で威嚇する。赤外線センサーによる熱感知でクマの接近を感知し、装置が稼働する。ソーラーパネル対応のため電源確保が困難な場所にも設置可能で 、過酷な自然環境下にも耐える高い耐久性と防水・防塵性を保持している。
設置店舗は、群馬県桐生市の日野屋黒保根店。来年1月15日まで設置し、周辺環境へ配慮し、推奨値より音量を下げて検証を実施する。
同社は2025年秋からのクマ被害拡大を受け、同年11月から北海道や東北地方などの約500店舗へクマ撃退スプレーの配備や、クマ出没時のガイドラインの策定、店内デジタルサイネージなどで注意喚起してきた。
今回、クマ撃退スプレーをさらに約300店舗に追加配備するとともに、クマの接近を未然に防ぐ新たな対策として、野生動物撃退装置「モンスターウルフ」の実証実験を17日から始めた。
同社は「本検証を通じて、今後の安全対策の構築へ繋げてまいります」としている。
【写真】相次ぐ被害の中で…コンビニで配備されるクマ対策グッズ
モンスターウルフは、50種以上の威嚇音をランダム再生し、赤色LEDと青色LEDの点滅で威嚇する。赤外線センサーによる熱感知でクマの接近を感知し、装置が稼働する。ソーラーパネル対応のため電源確保が困難な場所にも設置可能で 、過酷な自然環境下にも耐える高い耐久性と防水・防塵性を保持している。
同社は2025年秋からのクマ被害拡大を受け、同年11月から北海道や東北地方などの約500店舗へクマ撃退スプレーの配備や、クマ出没時のガイドラインの策定、店内デジタルサイネージなどで注意喚起してきた。
今回、クマ撃退スプレーをさらに約300店舗に追加配備するとともに、クマの接近を未然に防ぐ新たな対策として、野生動物撃退装置「モンスターウルフ」の実証実験を17日から始めた。
同社は「本検証を通じて、今後の安全対策の構築へ繋げてまいります」としている。