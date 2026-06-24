◆米大リーグ メッツ６―９カブス（２３日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）

メッツ・千賀滉大投手（３３）が、本拠のカブス戦に今季初勝利を目指して先発したが、３回２／３を投げ、３ランと２ランの２発を浴びて７失点。開幕から未勝利の６連敗となった。６三振を奪ったが、６四死球と制球難が響き、防御率は１０・０８と１０点台になってしまった。

初回は空振り三振、一邪飛、空振り三振と全盛時を思い起こさせる立ち上がりだった。ところが２回に一気に崩れた。

２回、先頭の鈴木誠也との対決を迎えたが、初球ストライクから４連続ボールで四球。ハップに中前打で一、二塁とされると、ショーに死球で無死満塁のピンチを招いた。続くホーナーは空振り三振に仕留めたが、カリーに四球で押し出し。制球が定まらずにマウンド上でいらだちを示す場面もあった。９番スワンソンに左犠飛で２点目。２死一、二塁でクローアームストロングに右中間へ１７号３ランを被弾した。４回にもスワンソンにスライダーを左翼席に２ランを浴び、直後に交代となった。

「自分のやってきた良い部分が初回に出て。で、残りが、自分がやってきたことじゃない、悪い部分が出たという印象の登板だったなと思います」と千賀は振り返った。

記者からは厳しい質問が続いた。

「今後の役割についてどう思うか」

「キャリアの中では難しい登板も、いい登板もあった。自身でローテにいるべきだと思うか」

「マイナーでの調整を打診されたら考慮するか」

千賀は「ストライクがなかなか取るのが難しい、そういうパフォーマンスだと厳しいのは自分でももちろん分かってますし。ただただ本当に自分が良くなることを考えるだけで、どこで投げるとかそういうのは、上の人たちに任せる。コミュニケーションを取りながらかなと思います」と話した。

今季の千賀は、５番目の先発投手として開幕からローテーション入りしたものの、５試合投げ０勝４敗となった後に腰椎の炎症のため負傷者リスト（ＩＬ）入り。６月１６日レッズ戦で復帰したが、初回の４失点に泣き５敗目を喫していた。

メンドサ監督は「初回はストライクゾーンを攻めていて、それができる能力があると、みんなが期待するような姿を見せていた。時速９８マイル、９９マイルを投げ、力で圧倒していた。しかし、あの２回に彼はそこから離れてしまった。我々もベンチで何が起こっているのか分からなかった」と話し、次回以降の登板について首脳陣で話し合うことを隠さなかった。