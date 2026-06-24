【アニメイト創業40周年企画】 7月4日 展開開始予定

アニメイトは、創業40周年を記念した企画を7月4日から1年間実施する。オリジナルスタンプの制作企画やクイズなどを実施する。

スタンプは47都道府県のご当地スタンプを制作する。7月4日から8月2日にかけてモチーフ募集を実施し、12月下旬からスタンプを設置する。全国のアニメイトで実施予定としている。また7月4日から12月26日にかけて「40周年記念！アニメイトクイズ！」を実施。Web上で回答できる。

12月26日にはアニメイト池袋本店B2アニメイトシアターにて、「アニメイトクイズ王決定戦！～ファイナルステージ～」を開催する。関智一さん、長沢美樹さんをMCに迎え、ゲストに森久保祥太郎さん、山口勝平さんが出演予定。

この他、40周年を記念したアニメイトブックストアでの抽選を7月9日から8月9日に実施し、8月10日から9月13日には抽選で10人に電子書籍40冊を進呈するキャンペーンも実施予定。ポケットドラマCDではエントリーしたユーザーから抽選で5人に10,000円分のアニメイト商品券を進呈するキャンペーンも予定されている。

アニメ店長40周年イラスト

□アニメイト40周年記念★アニメイトブックストアでのキャンペーンをご紹介

□【アニメイト40周年記念!】アニメイト商品券プレゼントキャンペーン

(C)Kazuhiko Shimamoto ・ MOVIC イラスト：島本和彦