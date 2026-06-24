アニメイト創業40周年を記念して7月4日から1年間の記念企画が開催決定。47都道府県ご当地スタンプなど
【アニメイト創業40周年企画】 7月4日 展開開始予定
□アニメイト40周年記念★アニメイトブックストアでのキャンペーンをご紹介
アニメイトは、創業40周年を記念した企画を7月4日から1年間実施する。オリジナルスタンプの制作企画やクイズなどを実施する。
スタンプは47都道府県のご当地スタンプを制作する。7月4日から8月2日にかけてモチーフ募集を実施し、12月下旬からスタンプを設置する。全国のアニメイトで実施予定としている。また7月4日から12月26日にかけて「40周年記念！アニメイトクイズ！」を実施。Web上で回答できる。
12月26日にはアニメイト池袋本店B2アニメイトシアターにて、「アニメイトクイズ王決定戦！～ファイナルステージ～」を開催する。関智一さん、長沢美樹さんをMCに迎え、ゲストに森久保祥太郎さん、山口勝平さんが出演予定。
この他、40周年を記念したアニメイトブックストアでの抽選を7月9日から8月9日に実施し、8月10日から9月13日には抽選で10人に電子書籍40冊を進呈するキャンペーンも実施予定。ポケットドラマCDではエントリーしたユーザーから抽選で5人に10,000円分のアニメイト商品券を進呈するキャンペーンも予定されている。
アニメ店長40周年イラスト
□アニメイト40周年記念★アニメイトブックストアでのキャンペーンをご紹介
□【アニメイト40周年記念!】アニメイト商品券プレゼントキャンペーン
(C)Kazuhiko Shimamoto ・ MOVIC イラスト：島本和彦