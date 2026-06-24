旅行先で偶然立ち寄った個人店で「カード払いは手数料分を上乗せします」と言われました。現金より高く請求されるのは問題ないのでしょうか…？

カード払いで手数料を上乗せされるのはなぜ？

クレジットカード決済では、店舗（加盟店）は契約をしているクレジットカード会社に対して「加盟店手数料」と呼ばれる費用を支払っています。

例えば、利用者が1万円の商品をカードで購入した場合、店舗には1万円がそのまま入るわけではありません。加盟店手数料が差し引かれた金額が店舗に支払われます。

特に個人経営の飲食店や小規模店舗では、この手数料を負担に感じる場合があります。そのため、「カード払いなら5％上乗せ」「カード利用は別途100円必要」などとして、利用者に負担を求めるケースがみられます。

しかし、この加盟店手数料は本来、加盟店がカード会社に支払う費用です。利用者が直接負担することを前提とした仕組みではありません。独立行政法人国民生活センターも、加盟店手数料は加盟店がカード会社へ支払うものであると説明しています。



現金より高く請求されるのは問題ないの？

結論からいうと、カード払いを理由に追加料金を請求する行為は問題となる可能性があります。

同じく独立行政法人国民生活センターによると、日本国内のカード会社では、加盟店契約の中で「カード利用者に現金払いの利用者と異なる金額を請求してはならない」と定めている場合があります。

そのため、店頭に表示されている価格が1000円であるにもかかわらず、カード払いだけ1050円になるようなケースは、加盟店契約違反となる可能性があります。

ただし、これは必ずしも法律違反と断定されるものではなく、主にカード会社と加盟店との契約上の問題です。加盟店契約違反が発覚した場合は、加盟店から除外されるなどのペナルティーを科される可能性があります。



手数料を請求されたときはどう対応すればいい？

旅行先や出張先では、その場で揉めたくないと感じる人も多いでしょう。そのような場合は冷静に対応することが大切です。まずは、どのような理由で追加料金が発生するのか店舗に確認してみましょう。単なる説明不足や会計ミスである場合もあります。

もし「カード会社への手数料分です」と説明された場合は、カード裏面に記載されているクレジットカード会社へ相談しましょう。その際は、レシートや利用明細を保管しておくことが重要です。例えばレシートに「カード手数料」などの記載があれば、状況を説明しやすくなります。

また、カード会社への相談で解決しない場合や対応に不安がある場合は、消費生活センターへ相談する方法もあります。全国共通の消費者ホットライン「188」に電話すると、最寄りの相談窓口を案内してもらえます。

旅行中は時間に余裕がないことも多いため、その場で感情的になるよりも、証拠を残して後から相談する方がスムーズな場合があります。



カード払いの手数料上乗せは加盟店契約違反の可能性があるため確認が大切

店舗がクレジットカード決済時に「手数料分を上乗せします」として現金払いより高い金額を請求する行為は、カード会社との加盟店契約に違反している可能性があります。

そのため、旅行先で突然追加料金を求められた場合でも、「カード払いだから仕方ない」と考える必要はありません。まずは請求の理由を確認し、必要に応じてカード会社へ相談しましょう。

キャッシュレス決済が普及した現在では、利用者が正しい知識を持つことも大切です。もし同じような場面に遭遇したら、レシートを保管したうえで落ち着いて対応し、納得できる形で支払いを行うようにしましょう。



出典

独立行政法人国民生活センター クレジットカード利用時に手数料を請求された

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー