【ANA】必死で「スーパーフライヤーズカード」のために“修行”したのに…まさかの改定に「SFC修行僧」から悲鳴！ 今後ラウンジ利用は「年間300万円以上」のクレカ決済が必要？ 改定内容と代替案を確認

ANAは4月「スーパーフライヤーズカード（SFC）」の改定を発表

2026年4月に全日本空輸株式会社（以下、ANA）は、図表1のとおり2028年4月以降のスーパーフライヤーズカード（以下、SFC）会員向けサービス改定を発表しました。

図表1

新区分（2028年4月1日以降） SFC PLUS SFC LITE 年間決済額（ANAカード・ANA Pay決済額） 300万円以上 300万円未満 ANAラウンジ 利用できる 利用できない スターアライアンスのステータス ゴールド シルバー マイル特典 5000マイル なし ANAグループ便の優先サービス（優先搭乗など） 利用できる 利用できる

全日本空輸株式会社 ANAスーパーフライヤーズカードの制度変更を基に筆者作成

利用状況（年間決済額）の判定期間は、毎年12月16日～翌年12月15日で、翌年4月1日以降のランクに反映されます。区分判定は毎年実施される形となるようです。



ANA「スーパーフライヤーズカード（SFC）」の入会には“修行”が必要

航空機利用における「修行」とは、一般に「短期間に何度も搭乗し、特典などの条件達成を目指す行為」を指します。掲題のSFC修行のほか、「マイル修行」などが代表例として知られています。

SFCへ入会するためには、「ANAマイレージクラブ」の「ダイヤモンドサービスメンバー」または「プラチナサービスメンバー」といった上級会員資格を取得する必要があります。そのため、上級会員資格の獲得を目的に集中的に搭乗を重ねる行為が、「SFC修行」と呼ばれているのです。

新制度においても、SFCの申し込み条件自体に変更はありません。ただし、制度改定後もANAラウンジを利用するには、ANAカード・ANA Payの年間決済額300万円以上といった、SFC PLUSの条件を満たす必要があります。



「ラウンジ利用」なら“プライオリティ・パス”を取得するのも1つの方法

単に快適にラウンジを利用したいだけであれば、「プライオリティ・パス」を取得するのも1つの手です。

これは、世界各地の提携ラウンジや加盟店を利用できる会員制サービスで、国や空港によっては、独自のサービスや設備を備えた提携ラウンジを利用できるメリットがあります。ただし、ANAラウンジそのものを利用できるサービスではなく、利用可能な施設は空港ごとに異なるため、事前に確認が必要です。

また、プライオリティ・パスの会員プランの選び方には、注意が必要です。「スタンダード」では利用の都度、「スタンダードプラス」では11回目以降の利用から、年会費とは別にラウンジ入場料が発生します。

ラウンジを使い放題にできるのは年会費469米ドルの「プレステージ」です。年間の利用頻度にあわせて入会するプランを検討してみてください。



まとめ

2028年4月以降は、SFCを保有しているだけではANAラウンジを利用できず、年間300万円以上の決済など一定の条件を満たす必要があります。そのため、ANAラウンジを継続的に利用するためのハードルは高くなると考えられます。

ラウンジ利用を何よりも重視するのであれば、「プライオリティ・パス」が代替候補となります。利用頻度の高い空港の提携ラウンジ情報やサービス内容などを、事前にSFCと比較してから入会を検討するのが良いでしょう。



出典

全日本空輸株式会社 ANAスーパーフライヤーズカードの制度変更

全日本空輸株式会社 スーパーフライヤーズカード

プライオリティパス 空港ラウンジ会員のプラン

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー