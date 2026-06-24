【TARLESS X】 6月24日 販売開始 価格 スターターセット：5,980円 フレーバーカートリッジセット：4,580円

ドロームは6月24日、ゲーマー向け電子タバコ「TARLESS X（ターレスエックス）」の販売を開始した。価格はスターターセットが5,980円。

本商品は、ゲームプレイ中の「負けられない」、「流れを断ち切りたい」、「もう一戦の気分を上げたい」という3つのシーンに最適化したゲーマー向けの電子タバコ。ブラックスケルトンボディの本体には、バッテリー残量やモード選択がわかるフロントインジケーター、使用時に連動するRGBイルミネーションバー、吸引を感知して自動で電源がON/OFFする自動吸引システムを搭載している。

フレーバーラインはタールゼロ・ニコチンゼロの「FOCUS」、「RESET」、「CHARGE」の3つで、それぞれ清涼感のある「REGULAR」タイプと強刺激の「ENERGY」タイプを用意し、合計6種類をラインナップする。また、本体はタバコカプセルにも対応しており、紙タバコや加熱式タバコと比較しても遜色ない使用感を実現したとしている。

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