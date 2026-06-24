松本伊代「61歳の、いや 16歳」誕生日報告 夫・ヒロミら家族顔出し4ショット公開に「息子さんパパそっくり」「ご飯作ってくれるの素敵」の声
【モデルプレス＝2026/06/24】タレントの松本伊代が6月22日、自身のInstagramを更新。家族4ショットを投稿し、話題を呼んでいる。
【写真】60歳元アイドル「理想のファミリーで憧れる」タレント夫・俳優息子らとの誕生日ショット
6月21日に誕生日を迎えた松本は「昨日はお家で61歳の、いや 16歳のhappy birthdayを家でお祝いしてくれました」とユーモアを交えて報告し、家族4ショットを投稿。夫でタレントのヒロミ、長男で俳優の小園凌央、次男に囲まれて微笑む姿を披露している。
さらに、「パパと一緒に買い物へ。昨日は、ヒロミさんの手作りご飯」とつづり、「何を作ってくれるんだろーなー と思いながら ヒロミさんのバックショット」「キティーちゃんやマイメロちゃんと 似合う〜」「何を作ってくれたかはまた今度」と報告。ヒロミがキャラクターのイラストが付いたエコバッグを持つ、微笑ましい後ろ姿を公開している。
また、「今年はケーキも息子が買ってきてくれて 素敵なお誕生日となりました」と明かし、「皆さんもお祝いコメントなど ありがとうございました！」とメッセージを記している。
この投稿には「16歳のお誕生日おめでとうございます」「最高の家族写真」「ヒロミさんの後ろ姿が優しさにあふれている」「ヒロミさんご飯作ってくれるの素敵」「理想のファミリーで憧れる」「なにもかも素敵すぎる」「息子さんパパそっくり」といった声が寄せられている。
松本は1993年にヒロミと結婚。1995年に長男・凌央、1998年に次男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】60歳元アイドル「理想のファミリーで憧れる」タレント夫・俳優息子らとの誕生日ショット
◆松本伊代、誕生日を祝う家族4ショット公開
6月21日に誕生日を迎えた松本は「昨日はお家で61歳の、いや 16歳のhappy birthdayを家でお祝いしてくれました」とユーモアを交えて報告し、家族4ショットを投稿。夫でタレントのヒロミ、長男で俳優の小園凌央、次男に囲まれて微笑む姿を披露している。
また、「今年はケーキも息子が買ってきてくれて 素敵なお誕生日となりました」と明かし、「皆さんもお祝いコメントなど ありがとうございました！」とメッセージを記している。
◆松本伊代の投稿に反響
この投稿には「16歳のお誕生日おめでとうございます」「最高の家族写真」「ヒロミさんの後ろ姿が優しさにあふれている」「ヒロミさんご飯作ってくれるの素敵」「理想のファミリーで憧れる」「なにもかも素敵すぎる」「息子さんパパそっくり」といった声が寄せられている。
松本は1993年にヒロミと結婚。1995年に長男・凌央、1998年に次男を出産している。（modelpress編集部）
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