【最大2811円お得】築地銀だこ「夏の回数券」発売、毎回完売の人気企画

築地銀だこは7月1日から、期間・数量限定で“ぜったいお得な”『夏の回数券』を発売する。

全国で毎回完売店舗が続出する人気企画。回数券は「4枚セット」（税込2,462円）と「11枚セット」（税込6,264円）の2種類を用意する。発売日は7月1日と8月1日で、7月分・8月分ともに各店舗の在庫がなくなり次第終了となる。

回数券は、8個入りのたこ焼各種に利用可能。対象商品は「ぜったいうまい‼たこ焼（ソース）」「ねぎだこ」「てりたま」「チーズ明太子」のほか、期間限定商品も含まれる。

【画像13点】築地銀だこ 夏の回数券で引き換え可能な「ねぎだこ」「チーズ明太子」や期間限定「旨味たこ焼」「九条ねぎマヨ ゆずねぎポン」を見る

4枚セットは最大3,300円分として利用でき、838円お得。11枚セットは最大9,075円分となり、2,811円お得な内容となっている。

販売は全国の築地銀だこ（一部店舗を除く）で実施する。

※コラボ商品や店舗限定メニューなどは回数券の対象外

※球場店舗・競馬場店舗を含む一部店舗では利用できない

『夏の回数券』4枚セット

『夏の回数券』11枚セット

■購入時はスタンプ付与、PayPayポイント還元も

回数券購入時には、「銀だこデジタルスタンプカード」のスタンプが回数券の枚数分付与される。

さらに今回は、各発売日から約8日間、「築地銀だこアプリ」内のPayPayで決済すると、会計金額の最大5％相当のPayPayポイントが付与される「PayPayクーポン」も配布する。

築地銀だこでは、『夏の回数券』をよりお得に購入する方法として、スタンプ2倍デーとなる7月8日、8月9日や、スタンプ3倍デーとなる8月8日（銀だこの日）での購入を案内している。

事前にPayPayクーポンを取得し、対象店舗で銀だこアプリ内のPayPayを利用して決済することで、最大5％相当のPayPayポイントが付与されるほか、銀だこスタンプも効率よく貯められる。カードのランクアップや、たこ焼の無料引換につながるメリットもあるという。

※回数券購入時は、回数券の枚数分のスタンプが付与される

〈PayPayクーポン概要〉

◆第1弾

開催期間：2026年7月1日（水）午前0時〜7月8日（水）午後11時59分

◆第2弾

開催期間：2026年8月1日（土）午前0時〜8月9日（日）午後11時59分

対象店舗：対象の築地銀だこ店舗

※対象店舗は各PayPayクーポン取得ページで確認できる

PayPayクーポン

【クーポン内容】

期間中にPayPayでクーポンを事前取得し、対象店舗で「銀だこアプリ」内のPayPayを利用して支払うと、支払い金額が税込2,462円以上の場合、最大5％相当のPayPayポイントが付与される。

※事前に「銀だこアプリ」のダウンロード、会員登録、アプリ内でのPayPay連携が必要

※条件・上限あり

【PayPayポイント付与上限】

・1回の支払いにおける付与上限：2,000ポイント

・各キャンペーン期間中の付与上限合計：2,000ポイント