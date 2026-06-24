カラフルな肌着姿で「たくさん買って」とおねだり、社長自らモデルになった韓国女優

女優のソン・ジヒョが、自身が運営する肌着ブランドのモデルとして撮影に臨んだ。

ソン・ジヒョは自身が運営する肌着ブランドの公式SNSで、自身がモデルになって撮影した写真を公開した。

【写真】社長自ら肌着モデルになったソン・ジヒョ

ソン・ジヒョはカラフルな肌着を着用してポーズを披露。健康的な魅力あふれるスタイルが目を引く。引き締まったボディラインも視線を集めた。

ソン・ジヒョは6月18日、YouTubeチャンネルで肌着ブランド代表としての苦労について聞かれ、「お金ですね」と率直に回答。続けて「たくさん買ってください」と呼びかけ、注目を集めていた。

（写真＝SNS）ソン・ジヒョ

◇ソン・ジヒョ プロフィール

1981年8月15日生まれ。本名チョン・スヨン。2001年に雑誌モデルでデビュー。代表作はドラマ『宮（クン）〜Love in Palace』『朱蒙』（2006年）、映画『霜花店（サンファジョム） 運命、その愛』（2008年）など。2021年には自身のショートヘアやスタイリングをめぐり、ネット上で事務所に対する批判コメントが殺到する事態となり、話題になった。2024年12月には、8年間準備したというアンダーウェアブランド「NINA.SSONG」を立ち上げた。