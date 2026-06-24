佐藤ノア「N.D.Promotion」と専属契約締結「もう一度しっかりと前に進むために」
【モデルプレス＝2026/06/24】モデルでアーティストとしても活躍する佐藤ノアが、株式会社N.D.Promotionと専属契約を締結したことが分かった。
【写真】28歳札幌出身美女、美脚スラリのアイドル風ミニドレス姿
佐藤は、SNSを中心にZ世代から圧倒的な支持を獲得し、モデル・アーティスト活動に加え、複数の自身プロデュースブランドを展開するなど、クリエイターとしても高い評価を受けている。本契約は、これまで佐藤のマネジメントを担ってきた株式会社ケテルとの合意に基づき実現。N.D.Promotionは佐藤のマネジメントを担い、デジタルからマスメディアまでを横断する当社の強みを活かし、さらなる活躍の場を創出。ケテルはこれまで築いてきた広告・プロモーション領域において、提携企業として佐藤の活動を支える。両社で連携しながら、佐藤の新たな挑戦を後押ししていく。（modelpress編集部）
佐藤ノアです。この度、N.D.Promotionに所属させていただくことになりました。これまで多くの方に支えていただきながら活動を続けてきた中で、「表現者としてもっと挑戦したい」「新しい自分を見つけたい」という想いが日に日に強くなっていきました。改めて自分自身と向き合い、もう一度しっかりと前に進むために、新たな環境で挑戦する決断をいたしました。環境を変えることは決して得意ではありませんが、北海道札幌市から上京した当時の自分を思い出し、初心に立ち返って、1年目のつもりで一つひとつの活動に向き合っていきたいと考えています。これまで関わってくださった事務所や、皆様への感謝を大切にしながら、何よりも成長した姿をお見せできるよう努めてまいります。引き続き、よろしくお願いいたします。
佐藤ノアは、弊社で長年にわたりマネジメントを行ってきたタレントであり、モデル・アーティスト・プロデューサーと多彩な才能を持つ唯一無二の存在です。ケテルとして、彼女のキャリアを共に築き上げてきた歩みには大きな誇りを感じております。彼女のさらなる飛躍を実現するための最適な体制を検討した結果、タレントのブランディング設計およびマネジメント領域に強みを持つN.D.Promotionにマネジメントをお任せすることが最善であるとの結論に至りました。N.D.Promotionの経営陣とは以前から親交があり、その体制や方向性に大きな信頼を寄せております。ケテルは引き続き、広告・プロモーション領域のパートナーとして、これまで培ってきた広告代理事業の知見と既存クライアントとの関係性を活かし、ビジネス面から佐藤ノアの活動を支えてまいります。両社の専門性を掛け合わせることで、これまで以上に大きなチャレンジに挑める体制が整ったと確信しております。引き続き、佐藤ノアの応援をよろしくお願いいたします。
この度、佐藤ノアがN.D.Promotionに所属する運びとなりましたことをご報告申し上げます。カルチャーやファッションのシーンにおいて、自分らしいスタイルで存在感を発揮してきた彼女と、新たな挑戦をご一緒できることを大変嬉しく思っております。これまで築いてきた歩みを大切にしながら、その感性や発信力をさらに広げ、新たなフィールドへの挑戦にも丁寧に伴走してまいります。ケテル様とも連携しながら、新しい環境での佐藤ノアの活動に、ぜひご期待ください。
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳札幌出身美女、美脚スラリのアイドル風ミニドレス姿
◆佐藤ノア「N.D.Promotion」専属契約
佐藤は、SNSを中心にZ世代から圧倒的な支持を獲得し、モデル・アーティスト活動に加え、複数の自身プロデュースブランドを展開するなど、クリエイターとしても高い評価を受けている。本契約は、これまで佐藤のマネジメントを担ってきた株式会社ケテルとの合意に基づき実現。N.D.Promotionは佐藤のマネジメントを担い、デジタルからマスメディアまでを横断する当社の強みを活かし、さらなる活躍の場を創出。ケテルはこれまで築いてきた広告・プロモーション領域において、提携企業として佐藤の活動を支える。両社で連携しながら、佐藤の新たな挑戦を後押ししていく。（modelpress編集部）
◆佐藤ノアコメント
佐藤ノアです。この度、N.D.Promotionに所属させていただくことになりました。これまで多くの方に支えていただきながら活動を続けてきた中で、「表現者としてもっと挑戦したい」「新しい自分を見つけたい」という想いが日に日に強くなっていきました。改めて自分自身と向き合い、もう一度しっかりと前に進むために、新たな環境で挑戦する決断をいたしました。環境を変えることは決して得意ではありませんが、北海道札幌市から上京した当時の自分を思い出し、初心に立ち返って、1年目のつもりで一つひとつの活動に向き合っていきたいと考えています。これまで関わってくださった事務所や、皆様への感謝を大切にしながら、何よりも成長した姿をお見せできるよう努めてまいります。引き続き、よろしくお願いいたします。
◆株式会社ケテル 共同代表・丸本貴司氏コメント
佐藤ノアは、弊社で長年にわたりマネジメントを行ってきたタレントであり、モデル・アーティスト・プロデューサーと多彩な才能を持つ唯一無二の存在です。ケテルとして、彼女のキャリアを共に築き上げてきた歩みには大きな誇りを感じております。彼女のさらなる飛躍を実現するための最適な体制を検討した結果、タレントのブランディング設計およびマネジメント領域に強みを持つN.D.Promotionにマネジメントをお任せすることが最善であるとの結論に至りました。N.D.Promotionの経営陣とは以前から親交があり、その体制や方向性に大きな信頼を寄せております。ケテルは引き続き、広告・プロモーション領域のパートナーとして、これまで培ってきた広告代理事業の知見と既存クライアントとの関係性を活かし、ビジネス面から佐藤ノアの活動を支えてまいります。両社の専門性を掛け合わせることで、これまで以上に大きなチャレンジに挑める体制が整ったと確信しております。引き続き、佐藤ノアの応援をよろしくお願いいたします。
◆株式会社N.D.Promotion 代表取締役社長・佐藤聖哉氏コメント
この度、佐藤ノアがN.D.Promotionに所属する運びとなりましたことをご報告申し上げます。カルチャーやファッションのシーンにおいて、自分らしいスタイルで存在感を発揮してきた彼女と、新たな挑戦をご一緒できることを大変嬉しく思っております。これまで築いてきた歩みを大切にしながら、その感性や発信力をさらに広げ、新たなフィールドへの挑戦にも丁寧に伴走してまいります。ケテル様とも連携しながら、新しい環境での佐藤ノアの活動に、ぜひご期待ください。
【Not Sponsored 記事】