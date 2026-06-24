フリーアナウンサーの望月理恵（54）が24日、自身のインスタグラムを更新。「おうちご飯」を公開し反響を呼んでいる。

「友達と持ち寄りご飯などなど みんなお料理好きでしかも上手 外食もいいけど家ご飯も大好きです」と、食卓に数々の料理が並んでいる写真8枚をアップ。

「（5）夜食にパスタと揚げもの 最後はお味噌汁 冬の間、仕事場によく持って行ってました！よくダイエットしてますか？と聞かれますが、これがカロリーコントロールになってた気がします」とつづった。

ハッシュタグでは「おうちご飯」「人のお家ばかり行ってないで」「そろそろリビングテーブルを買わねば」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「いいね− 家庭料理」「さすがの晩餐ですね」「美味しそうですね」などの声が寄せられている。

望月は、兵庫県生まれで、地元の短大卒業後に車関係の会社に就職するも、94年にTBS「世界・ふしぎ発見！」のミステリーハンターのオーディションに合格し芸能界入り。

活躍の場を広げ、04年に日本テレビ「ズームイン！！サタデー」で司会に（22年に卒業）。21年にはフリーアナウンサーが多く所属する芸能事務所「セント・フォース」の取締役に就任し、話題を呼んだ。

趣味は料理で、フードコーディネーターなど料理系の資格を7つ保有。