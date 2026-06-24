『真珠の耳飾りの少女』の世界観をそのまま再現！「スマホポシェット」が付いてくる『フェルメール《真珠の耳飾りの少女》スマホポシェットBOOK』は7月22日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『フェルメール《真珠の耳飾りの少女》スマホポシェットBOOK』（宝島社）の「スマホポシェット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から7月22日に発売される『フェルメール《真珠の耳飾りの少女》スマホポシェットBOOK』（税込3520円）。付録として、「スマホポシェット」が付いてきます。
フェルメールの代表作《真珠の耳飾りの少女》をイメージした、パールが小さく揺れるかわいらしいスマホポシェットです。少女が巻いているターバンを思わせるブルーのサテンをポケットにまとわせ、お洋服や垂れ下がるターバンをイメージしたゴールド生地で仕上げた、華やかな印象の一品。名画の世界観を身につけているような特別な気分を楽しめます。
スマホはもちろん、メモ帳や筆記具も余裕で収まるサイズ感で、手ぶらでのおでかけや美術鑑賞のお供としても大活躍します。実用性と上品なデザインを兼ね備えており、普段使いはもちろんギフトとしてもよろこばれそうな仕上がりです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『フェルメール《真珠の耳飾りの少女》スマホポシェットBOOK』の「スマホポシェット」が見逃せない！
宝島社から7月22日に発売される『フェルメール《真珠の耳飾りの少女》スマホポシェットBOOK』（税込3520円）。付録として、「スマホポシェット」が付いてきます。
名画の世界観をそのまま再現！パールが揺れるブルー×ゴールドのデザイン
フェルメールの代表作《真珠の耳飾りの少女》をイメージした、パールが小さく揺れるかわいらしいスマホポシェットです。少女が巻いているターバンを思わせるブルーのサテンをポケットにまとわせ、お洋服や垂れ下がるターバンをイメージしたゴールド生地で仕上げた、華やかな印象の一品。名画の世界観を身につけているような特別な気分を楽しめます。
スマホもメモ帳も余裕で収まる！手ぶらでのおでかけや美術鑑賞にぴったり
スマホはもちろん、メモ帳や筆記具も余裕で収まるサイズ感で、手ぶらでのおでかけや美術鑑賞のお供としても大活躍します。実用性と上品なデザインを兼ね備えており、普段使いはもちろんギフトとしてもよろこばれそうな仕上がりです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)