【“暫定”W杯決勝トーナメント】GS２節終了時の組み合わせは？ 日本はブラジルと対戦、”その隣”には…またアルゼンチン対ウルグアイの優勝経験国対決も
北中米ワールドカップはグループステージ第２節までの全日程を終了した。すでに決勝トーナメント進出を決めたチームがある一方で、３戦目を待たずに敗退が決まった国もあり、各組で明暗が分かれている。
そんななかで気になるのが、決勝トーナメントの組み合わせだ。グループステージ最終節を前に、英公共放送『BBC』は現時点の成績をもとにした“暫定決勝トーナメント”を掲載。そのラウンド32の組み合わせは以下の通りとなっている。
ドイツ 対 パラグアイ
フランス 対 スウェーデン
韓国 対 スイス
オランダ 対 モロッコ
ポルトガル 対 ガーナ
スペイン 対 オーストリア
アメリカ 対 アルジェリア
エジプト 対 チェコ
ブラジル 対 日本
コートジボワール 対 ノルウェー
メキシコ 対 スコットランド
イングランド 対 カーボベルデ
アルゼンチン 対 ウルグアイ
オーストラリア 対 イラン
カナダ 対 ベルギー
コロンビア 対 クロアチア
日本は優勝候補の一角であるブラジルとの対戦が予想されている。”その隣”にはコートジボワール対ノルウェー、またアルゼンチン対ウルグアイという優勝経験国対決の顔合わせも実現する可能性がある。
もっとも、各グループとも最終節を残しており、順位が変動する余地は十分にある。果たして最終的にどのような組み合わせとなるのか。決勝トーナメント進出争いとともに、その行方も注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
そんななかで気になるのが、決勝トーナメントの組み合わせだ。グループステージ最終節を前に、英公共放送『BBC』は現時点の成績をもとにした“暫定決勝トーナメント”を掲載。そのラウンド32の組み合わせは以下の通りとなっている。
ドイツ 対 パラグアイ
フランス 対 スウェーデン
オランダ 対 モロッコ
ポルトガル 対 ガーナ
スペイン 対 オーストリア
アメリカ 対 アルジェリア
エジプト 対 チェコ
ブラジル 対 日本
コートジボワール 対 ノルウェー
メキシコ 対 スコットランド
イングランド 対 カーボベルデ
アルゼンチン 対 ウルグアイ
オーストラリア 対 イラン
カナダ 対 ベルギー
コロンビア 対 クロアチア
日本は優勝候補の一角であるブラジルとの対戦が予想されている。”その隣”にはコートジボワール対ノルウェー、またアルゼンチン対ウルグアイという優勝経験国対決の顔合わせも実現する可能性がある。
もっとも、各グループとも最終節を残しており、順位が変動する余地は十分にある。果たして最終的にどのような組み合わせとなるのか。決勝トーナメント進出争いとともに、その行方も注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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