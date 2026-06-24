【Ｗ杯Ｋ組・第２節】５発圧勝のポルトガルが２位。コロンビアはDRコンゴを下しGS突破を決める。勝点ゼロのウズベクが最下位
北中米ワールドカップで現地６月23日に、グループＫ第２節の２試合が行なわれた。
ポルトガル対ウズベキスタンは、ポルトガルが５−０で圧勝した。コロンビア対DRコンゴは、コロンビアが１−０で競り勝った。
この結果、連勝を飾ったコロンビアが、決勝トーナメント進出を確定。１勝１分けで勝点４のポルトガルが２位につける。以下、勝点１のDRコンゴが３位、勝点ゼロのウズベキスタンが最下位だ。
グループＫ／ここまでの結果と今後の予定
▼第１節
ポルトガル １−１ DRコンゴ
コロンビア ３−１ ウズベキスタン
▼第２節
ポルトガル ５−０ ウズベキスタン
コロンビア １−０ DRコンゴ
▼第３節（日本時間で６／28 ８時30にキックオフ）
コロンビア対ポルトガル
DRコンゴ対ウズベキスタン
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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ポルトガル対ウズベキスタンは、ポルトガルが５−０で圧勝した。コロンビア対DRコンゴは、コロンビアが１−０で競り勝った。
この結果、連勝を飾ったコロンビアが、決勝トーナメント進出を確定。１勝１分けで勝点４のポルトガルが２位につける。以下、勝点１のDRコンゴが３位、勝点ゼロのウズベキスタンが最下位だ。
グループＫ／ここまでの結果と今後の予定
▼第１節
ポルトガル １−１ DRコンゴ
コロンビア ３−１ ウズベキスタン
▼第２節
ポルトガル ５−０ ウズベキスタン
コロンビア １−０ DRコンゴ
▼第３節（日本時間で６／28 ８時30にキックオフ）
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