グループＫの２節終了時の順位表。※TCS = チームコンダクトスコア（フェアプレーポイント）。勝点で並んだ場合、当該チーム間の最多勝点→得失点差→総得点の順で順位が決まる。（C）SOCCER DIGEST

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　北中米ワールドカップで現地６月23日に、グループＫ第２節の２試合が行なわれた。

　ポルトガル対ウズベキスタンは、ポルトガルが５−０で圧勝した。コロンビア対DRコンゴは、コロンビアが１−０で競り勝った。

　この結果、連勝を飾ったコロンビアが、決勝トーナメント進出を確定。１勝１分けで勝点４のポルトガルが２位につける。以下、勝点１のDRコンゴが３位、勝点ゼロのウズベキスタンが最下位だ。
 
グループＫ／ここまでの結果と今後の予定
▼第１節
ポルトガル １−１ DRコンゴ
コロンビア ３−１ ウズベキスタン

▼第２節
ポルトガル ５−０ ウズベキスタン
コロンビア １−０ DRコンゴ

▼第３節（日本時間で６／28 ８時30にキックオフ）
コロンビア対ポルトガル
DRコンゴ対ウズベキスタン

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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