24日のボートレース鳴門SG「第36回グランドチャンピオン」は、2日目4Rで1号艇の地元・菅章哉（37＝徳島）がコンマ02のフライング返還欠場。賞典除外となり、発売額1億3818万6600円の約78.4％に当たる1億834万円が返還された。

菅は前期末の大村で非常識のフライングを切って、今大会終了後に35日の休みに入り、今回のスリットオーバーでG1多摩川72周年記念（9月16日〜21日）後の30日間が加わり、合計65日間のフライング休みを消化する。

今期出走回数が29走の菅は今後の斡旋次第ではA1級に必要な90走に届かない恐れがあり、来期のA1級キープは微妙な状況になった。

▼菅章哉 早いと思って上体を起こしていったけど、レバーを放らないと決めていたので。100分の1秒の世界は行ってみないと分からないし…。気持ちの持ち方が前のめり過ぎた。悔しいというより、申し訳ない思いの方が強い。応援してくださる方がたくさんいたのに、期待に応えられなかった。足はしっかりしていたと思うけど、明日（3日目）からは全部チルト3度で行くし、セッティングが変わるので…。本体は悪くない。