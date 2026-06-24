梅雨の時期には、食中毒や大雨による災害への警戒が高まります。私たちの身近にある健康の危機を、未然に防ぐ医師達がいます。

【写真を見る】白衣を着ない医師 診察室は街全体 見えない敵と戦う「公衆衛生医師」の現場

診察室は病院ではなく、熊本の街全体です。知られざる医療の形を追いました。

公衆衛生医師とは？

熊本県八代保健所で所長を務める、服部キヨコさんです。一見、普通の行政職員のように見えますが…

八代保健所 服部キヨコ所長「私は医師です。行政に勤める、公衆衛生医師です」

「公衆衛生医師」とは、病院ではなく、県庁や保健所など、行政機関で働く医師のことです。

白衣は着ない、患者も診ないーー

服部さんは、もともと小児科医として14年間、患者と向き合ってきました。しかし今は、白衣に袖を通すことも、患者を診ることもほとんどありません。

服部キヨコ所長「患者個人を診る医師ではなく、地域全体の健康を診る、守る医師です」

保健師や薬剤師、時には自衛官など、様々な専門職と連携し、感染症の拡大をどう防ぐのか、災害時の衛生環境をどう守るのか、地域全体の健康を守るための方針を決める司令塔です。

様々な業務の中で、この時期、特に警戒が必要なのが食中毒です。

食中毒を未然に防ぐプロの目

発生を未然に防ぐため、食品衛生の専門家達と連携し、企業への検査や指導にあたります。

その1人である成富英規さんは、獣医師です。食肉など、動物由来の食品の安全を守る、食品衛生に欠かせない存在です。

求められるのは、徹底した衛生管理です。確認するのは、製造ラインだけではありません。

成富さんが見ていたのは、意外な場所でした。

食中毒を未然に防ぐプロの目

八代保健所 獣医師 成富英規参事「天井を中心に確認しました。 汚れが天井に付着し、それが落ちる可能性もありますし」

ほんのわずかな見落としが、集団食中毒につながる恐れがあります。

ヒライ八代工場 髙粼聖 工場長「我々が日頃気づいてないことの指摘があるので、立ち入り検査は本当に必要だし、助かっています」

食中毒を防ぐ取り組みは、現場の指導だけではありません。

公衆衛生医師の判断力が問われる「自然災害」

検査技師達は、持ち込まれたサンプルを調べ、大腸菌などの有害な細菌がないか、日々確認しています。

蓄積されていくデータ。公衆衛生医師は、その情報と、医師としての知識や経験をもとに、健康被害を防ぐための判断を下します。

そして、その判断が問われるのが緊急時です。

密集する避難所で関連死を防げ

10年前の熊本地震。避難所での密集した生活が長期化する中、大きな問題が起こりました。

感染性胃腸炎が発生したのです。

一刻を争う中で求められるのは、迅速で正確な判断です。

服部さん「様々な専門職の方々と毎日話しながら方針を決めていた。その方針で最終的に判断を下すのは、公衆衛生医師でした。その方針が間違っていたら関連死に繋がる。とても大きな責任とプレッシャーを感じた」

結果的に、服部さんが担当した地域では、他の避難所への感染拡大を防ぐことができました。

日常の裏で続く、終わらない戦い

その判断の1つひとつが、多くの人の健康と命に繋がっています。行政に医師が必要な理由が、ここにあります。

自然災害や新たな感染症への対応など、公衆衛生医師の役割は、ますます重要になっています。

服部さん「公衆衛生の基本は予防。何も起こさないことが最大の成果です」

私たちが当たり前に過ごす日常。その裏側では、「何も起こさないため」の戦いが続いています。