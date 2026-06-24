ÊÆ¥¹¥Ú¡¼¥¹X³ô¡¢µÞÆ°ìÉþ¡¡¾å¾ì2½µ´Ö¡¢À®Ä¹ÎÏ¸«¶Ë¤á¤Ø
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ±§Ãè³«È¯´ë¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤¬º£·î12Æü¤Î¾å¾ì¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯2½µ´Ö¤ò·Þ¤¨¤ë¡£»Ë¾åºÇÂç¤Î¿·µ¬³ô¼°¸ø³«¡ÊIPO¡Ë¤È¤·¤Æ»Ô¾ì¤ÎÇ®¶¸¤ò¸Æ¤Ó¡¢³ô²Á¤Ï¾å¾ìÄ¾¸å¤ËµÞÆ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ°ìÉþ´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Åê»ñ²È¤Ï¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë»ö¶È¤ò´Þ¤àÀ®Ä¹´üÂÔ¤È¼ý±×²½¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ò¸«¶Ë¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤Ï¸ø³«²Á³Ê135¥É¥ë¡ÊÌó2Ëü2Àé±ß¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢150¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò³«»Ï¡£¾å¾ì¸å¤ÏÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¾å¾ì¤ËÈ¼¤¤ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤ÏÀ¤³¦½é¤Î¡ÖÃûËüÄ¹¼Ô¡Ê¥È¥ê¥ê¥ª¥Í¥¢¡Ë¡×¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£»þ²ÁÁí³Û¤¬°ì»þ¡¢ÊÆITÂç¼ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥³¥à¤äÊÆ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤ò¾å²ó¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡23Æü¤Î³ô²Á¤Ï16Æü¤Î½ªÃÍ¤«¤é2³äÄ¶ÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ®Ä¹´üÂÔ¤Ïº¬¶¯¤¤¡£ÊÆ»æ¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ï22Æü¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤¬AI¿·¶½´ë¶È¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥óAI¡×¤ÈºÇÂç63²¯¥É¥ë¡ÊÌó1Ãû±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÊóÆ»¡£¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤Ïº£·î19Æü»þÅÀ¤ÇÌó1008²¯¥É¥ë¤Î¼ê¸µ»ñ¶â¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£