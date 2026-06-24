ヤクルト本社の株主総会が２４日、都内で開かれ、林田哲哉球団社長が就任１年目ながら優勝争いに加わっている池山隆寛監督について、早くも来季について「やってもらいますよ」と続投の方針を示した。池山監督とは、複数年契約を結んでいる。

チームは開幕直後から快進撃を続け、交流戦では苦戦した時期もあったが、２３日時点で首位と０・５ゲーム差の３位につけている。チームを再建した指揮官について林田球団社長は「想定以上。監督も驚いているんじゃないの」と目を丸くしつつ「（采配に）感謝している。彼はミスしたプレー、選手に文句言わない。あの男の優しさっていうか度量っていうか。学びたいよね」とたたえた。

株主からもここまでの奮闘に「予期していなかった」との称賛の声が相次ぎ、優勝した際のパレードの開催可否や、後半戦に向けての意気込みといった前のめりな質問も出た。パレードについては「今からしっかりと詰めている」と回答した林田氏は勝率５割３分７厘のチームについて「（６割）いきたいね。２勝１敗でいきたい」ともう一段階の加速を期待した。

また、茨城・守谷市で建設が進むファーム施設「Ｓｗａｌｌｏｗｓ Ｗｉｎｇｓ Ｓｑｕａｒｅ」について「５月末で建築の工程の５０パーセントはもう消化しているので間違いなく２月末引き渡してほしい。できれば、もっと前倒しして欲しい」と順調に建設が進んでいることを明かし「１軍のオープン戦なんかで使えないかなと検討している。ただ完成が確実でないと、スケジュールに入れられないので」と１軍戦開催の可能性を示唆した。