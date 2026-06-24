¡Ú£×£×£Å¡Û¸µ¿·ÆüËÜEVIL¤ÎNARAKU¤¬NXT²¦ºÂÀï¤ØÈÜÎô¤Ê²Ð¤Î¶Ì¹¶·â¡ª¡¡²¦¼Ô¤Î´éÌÌ¤ò¾Æ¤¯
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£×£×£Å¤ÎÂè£³¥Ö¥é¥ó¥É¡¦£Î£Ø£Ô¤¬£²£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£´Æü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸µ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£Å£Ö£É£Ì¤Î£Î£Á£Ò£Á£Ë£Õ¤¬¡¢¡Ö¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Ð¥Ã¥·¥å¡Ê£Ç£Á£Â¡Ë¡×¡Ê£²£¸Æü¡áÆ±£²£¹Æü¡Ë¤òÂçº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤¿¡£
¡¡£±·îËö¤Ç¿·ÆüËÜ¤òÂàÃÄ¤·¡¢£´·î¤«¤é£Î£Ø£Ô¤ËÅÐ¾ì¡££²½µÁ°¤Î£Î£Ø£Ô²¦ºÂÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ç¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥ë¡¼¥¯¤òÇË¤ê¡¢¡Ö£Ç£Á£Â¡×¤Ç£Î£Ø£Ô²¦¼Ô¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Àè½µ¤Ë¤Ï²¦¼Ô¤Ë²¦ºÂÀï¤Î·ÀÌó½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤ÏÉÔ²Ä²ò¤Ê¤³¤È¤Ë½ðÌ¾¤»¤º¡¢¼¡½µ¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎËÁÆ¬¡¢²¦¼Ô¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤Ï¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥¹¥È¡¼¥ó£Ç£Í¤Ë£Î£Á£Ò£Á£Ë£Õ¤¬·ÀÌó½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤«¿Ò¤Í¤¿¡££Ç£Í¤Ïº£ÌëÃæ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤µ¤»¤ë¤È¸À¤¦¤â¤Î¤Î¡¢²¦¼Ô¤Ï²ñ¾ì¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç£Î£Á£Ò£Á£Ë£Õ¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ½ðÌ¾¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÇ÷¤ë¡£¥¹¥È¡¼¥ó£Ç£Í¤â·ÀÌóÄù·ë¤òµá¤á¤ë¤â¡¢£Î£Á£Ò£Á£Ë£Õ¤Ï¡Ö¥È¥Ë¡¼¤µ¤ó¤ËÄ¾ÀÜÅÏ¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢·ÀÌó½ñ¤ò¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤Ëº¹¤·½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¸µ£Å£Ö£É£Ì¤Ï£Ç£Í¤«¤é¶ì¸À¤òÄè¤µ¤ì¡ÖÍî¤ÁÃå¤±¡¢Íî¤ÁÃå¤±¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤ë¡£Â³¤±¤Æ¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤¬Ä©Àï¼Ô¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¤È·ÀÌó½ñ¤ò³«¤¤¤¿¤È¤¤À¡£ÆÍÇ¡¡¢·ÀÌó½ñ¤ÎÃæ¤«¤é²Ð¤Î¶Ì¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢£Î£Ø£Ô²¦¼Ô¤Î´éÌÌ¤ò¾Æ¤¿Ô¤¯¤·¤¿¡£¡Ö¥°¥¢¥Ã¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ÆÅÝ¤ì¹þ¤à¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤ò¸«¤¿£Î£Á£Ò£Á£Ë£Õ¤Ï¹â¾Ð¤¤¤À¡£
¡¡¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤Ï¥¿¥ª¥ë¤Ç´é¤òÊ¤¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢µßµÞ¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤Ë¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£²¦ºÂÀï£µÆüÁ°¤Ë²¦¼Ô¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î·ç¾ì´íµ¡¤Ë¡£¥¹¥È¡¼¥ó£Ç£Í¤ÏÅÜ¤ê¿´Æ¬¤Ç£Î£Á£Ò£Á£Ë£Õ¤Ë½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò²Ê¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡¢£Î£Á£Ò£Á£Ë£Õ¤Ï¡Ö£Ç£Á£Â¡×¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤òÃæ»ß¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¤Êü¤Ä¡£
¡¡£Î£Ø£Ô²¦ºÂ¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿£Ç£Í¤Ï¡¢£Î£Á£Ò£Á£Ë£Õ¤ò¥ê¥ó¥°¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¸µ£Å£Ö£É£Ì¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤Ç¡Ö²¶¤¬¥Ù¥ë¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤¬²¦ºÂÀï¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤Ê¤éàÉÔÀï¾¡á¤Ç¼«Ê¬¤¬²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¼çÄ¥¡£¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ÊÍý¶þ¤ò¤³¤Í¤À¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥ë¡¼¥¯¤¬¸½¤ì¤Æ£Î£Á£Ò£Á£Ë£Õ¤Ë²¦ºÂ·èÄêÀï¤òÍ×µá¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë£Î£Ø£Ô¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î¡Ö¥¶¡¦¥ô¥¡¥Ë¥Æ¥£¡¼¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤â»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡¢¥ë¡¼¥¯¤È¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥É¥ì¥¤¥¯¤¬ÍðÆ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡£Î£Á£Ò£Á£Ë£Õ¤ÏºÆ¤Ó£Ç£Í¤Ë¡Ö¥Ù¥ë¥È¤ò´ó¤³¤»¡ª¡×¤ÈµÍ¤á´ó¤ë¡£¤³¤³¤Ç¡¢±¦ÌÜÉÕ¶á¤ò·ì¤Î¤Ä¤¤¤¿ÊñÂÓ¤ÇÊ¤¤Ã¤¿²¦¼Ô¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤¬ÅÅ·âÅÐ¾ì¤·¤¿¡££Î£Á£Ò£Á£Ë£Õ¤Ë²¥¤ê¤«¤«¤ê¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ò·è¤á¤è¤¦¤ÈÊú¤¨¾å¤²¤ë¡££Î£Á£Ò£Á£Ë£Õ¤Ï²¦¼Ô¤Î±¦ÌÜ¤ò¤«¤¤à¤·¤Ã¤ÆÃ¦½Ð¤·¡¢¾ì³°¤«¤é²¦¼Ô¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ºîÀïÄÌ¤ê¤Ë²¦ºÂÃ¥¼è¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÈÜÎô¤Ê²Ð¤Î¶Ì¹¶·â¤Ç²¦¼Ô¤ËÂç¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¡££Î£Ø£Ô²¦ºÂ¤ò¤á¤°¤ë°äº¨¤Ï¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë°ìÊý¤À¡£
¡¡£Î£Ø£Ô¤Ï¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¡£