ドジャースの大谷翔平選手の第2子誕生に寄せられた多くの祝福の声。日本時間20日には大谷選手自身がインスタグラムで報告し、多くの注目が集まりました。第1子誕生時のインスタグラムの投稿でも同様に多くの祝福コメントが寄せられ、一年後に1歳の誕生日を祝うコメントも数多く届いたことから、今回のポストも長く世界中のファンから注目され続ける投稿となりそうです。

今回、大谷選手は自身のインスタグラムで第2子誕生を報告した際、英文のメッセージ画像を投稿。「私たちは、人生におけるこの素晴らしい日を共に過ごせることを、再び心から喜んでいます。無事に生まれてきてくれてありがとう。この道のりを通して私たちを支えてくださったすべての方々に、心からの感謝を申し上げます」と記し、真美子夫人との連名で喜びと感謝の思いを込めました。

そして第1子誕生時と今回の第2子誕生の投稿とで、関連づけされた演出も話題に。第2子誕生を報告した画像には、3つの画像が合成され、長女誕生発表の際にも用いられた白いおくるみから覗かせた赤ちゃんの足とデコピンの顔の画像、それに加えた形で、青いおくるみに包まれた赤ちゃんの新しい写真がのせられていました。

またそんな粋な演出が行われる元となった第1子誕生時の投稿は一年が経過した今なお注目され続けていて、コメント欄には第1子の1歳をお祝いするコメントがいくつも投稿されるほど。日本語だけでなく多くの言語でコメントが届いていて、大谷選手の人気が世界中に広がっていることがうかがえます。

今回の第2子誕生のポストも多くの人々に幸せを分かち合う粋な演出がされました。今後も国内外で注目され続ける投稿となるかもしれません。