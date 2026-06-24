NHKの林田理沙アナウンサー（36）と結婚したサックス奏者の上野耕平（33）が、23日放送のBS日テレ「友近・礼二の妄想トレイン」に出演。高級車を3台所有していることをあらためて明かした。

冒頭で、鉄道模型や実際に使われていた汽笛を収集するなど、音楽界きっての鉄道好き「鉄ちゃん」であることが紹介された上野は、南海電鉄で今年4月デビューした観光列車「GRAN天空」で高野山への旅を楽しんだ。

旅の途中、スタッフから「友近さんと礼二さんに結婚の報告ってしました？」と、スタジオで見守るMC友近と中川家礼二への報告について聞かれると、上野は「いや、そうなんですよ」と恐縮した表情に。「実は前回の『妄想トレイン』の時のオンエアを見たら、車3台ある、みたいな話をした時に，『上野君って独身よね？独身で3台持って、地方に行ってあら！』みたいな流れがあった」と前回出演時を回想した。

ここで昨年11月放送のVTRが放送された。尾瀬への夜行の旅でバスの車内のシーン。上野は「鉄道もなんですけど、僕、ちょっとおかしいぐらいの車好きでもあるので」と告白すると、「今、うちのかわいい子たちの写真はこちらです」と紹介し、3台の写真が映された。国産2台、外国車1台の計3台の高級車が映されると、友近が「儲けてますな…女性ファンの人、食い付くんちゃいます？」などとコメントしていた。

上野は今回の出演で、そのやりとりをあらためて思い出しながら「あの時はまだ入籍してなかったんですけど、礼二さん、友近さん、結婚させていただきました」と、左手薬指の指輪を見せながらカメラ目線で報告。「相変わらず、車も3台持っております」と続けた。

上野はこれまでにSNSで「ホンダS2000」「トヨタセンチュリー（シルバー）」「フェラーリ599（レッド）」が愛車であることを公表している。

上野は11年に第28回日本管打楽器コンクールサクソフォン部門で、史上最年少で第1位と特別大賞を受賞。メディアにも多く出演する日本を代表するサックス奏者だ。昨年12月に自身のSNSで、相手を明かさない形で結婚を発表していた。