“怪物”ロナウド氏がブラジルの決勝T1回戦で希望する相手「日本とスウェーデンは我々が無理なく突破できるチーム」
元FWロナウド氏がブラジル代表の決勝トーナメント1回戦で対戦する可能性のある国について言及し、「日本とスウェーデンは我々が無理なく突破できるチームだ」と語った。『ESPNブラジル』が伝えている。
ブラジルはグループリーグ最終節を前にモロッコと勝ち点で並び、得失点差で上回って1位に立っている状況。最終節のスコットランド戦はGL突破とともに何位で通過するかが決まる一戦になる。首位通過の場合はF組の2位と、2位通過の場合はF組の1位と決勝トーナメント1回戦で激突。オランダ、日本、スウェーデンのいずれかと対戦する。
日韓W杯得点王の“怪物”ことロナウド氏は元ブラジル代表FWロマーリオ氏のYoutubeチャンネル『ロマーリオTV』に出演し、「どの対戦カードが一番楽か」と訊かれると「日本とスウェーデンのどちらか」と回答した。
その理由について「オランダは今の段階ではまだ早すぎるので避けるべきだと思う」とロナウド氏。大会を通してチームとして成長することを期待しつつ、ベスト32でオランダと対戦することには「まだ準備ができていないと思う」と語った。
ブラジルはグループリーグ最終節を前にモロッコと勝ち点で並び、得失点差で上回って1位に立っている状況。最終節のスコットランド戦はGL突破とともに何位で通過するかが決まる一戦になる。首位通過の場合はF組の2位と、2位通過の場合はF組の1位と決勝トーナメント1回戦で激突。オランダ、日本、スウェーデンのいずれかと対戦する。
その理由について「オランダは今の段階ではまだ早すぎるので避けるべきだと思う」とロナウド氏。大会を通してチームとして成長することを期待しつつ、ベスト32でオランダと対戦することには「まだ準備ができていないと思う」と語った。