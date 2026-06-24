開催：2026.6.24

会場：オラクル・パーク

結果：[ジャイアンツ] 3 - 1 [アスレチックス]

MLBの試合が24日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとアスレチックスが対戦した。

ジャイアンツの先発投手はロビー・レイ、対するアスレチックスの先発投手はアーロン・シバーレで試合は開始した。

2回裏、5番 李政厚 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでジャイアンツ得点 SF 1-0 ATH、7番 マット・チャプマン 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 SF 2-0 ATH

3回表、9番 マックス・マンシー 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 SF 2-1 ATH

7回裏、4番 ラファエル・ディバース 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 SF 3-1 ATH

試合は3対1でジャイアンツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はジャイアンツのロビー・レイで、ここまで6勝6敗0S。負け投手はアスレチックスのアーロン・シバーレで、ここまで5勝4敗0S。ジャイアンツのキリアンにセーブがつき、2勝3敗5Sとなっている。

ここまでジャイアンツは32勝46敗で18.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区4位。一方アスレチックスは38勝41敗で2.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-24 13:56:53 更新