阿部亮平の“先生ビジュ”が話題！ラウール＆渡辺翔太は“クセ強”な学ラン姿を披露し「久々の阿部ちゃん先生！」「前髪かきあげラウールかっこよ」「しょっぴーのクシャ顔たまらん」の声

【動画】阿部亮平＆ラウール＆渡辺翔太のドラマ予告／ラウールがプロデュースしたドラマの本編＆メイキング

Snow Manの公式YouTubeチャンネルにて、阿部亮平、ラウール、渡辺翔太のショート動画が公開され、話題を集めている。

公開されたのは、ドラマ『最後の宿題』の予告映像。同作は阿部がAIを使って脚本を作り、配役も決めた作品だ。

■阿部亮平プロデュースの学園ドラマ予告が公開

映像は、メガネをかけ、グレーのジャケットを羽織った阿部が教師役として登場し、生徒役のラウールと渡辺に向かって語りかけるシーンからスタートする。

ラウールは金髪ヘアに黒の学ランを合わせたスタイルを披露。頭にメガネをのせたやんちゃな雰囲気が印象的だ。一方の渡辺は、黒髪マッシュヘアのウィッグに黒縁メガネを合わせた個性的なスタイル。普段とは異なるビジュアルで存在感を放っている。

阿部の「来週ここを辞める」というセリフに続き、「特別な宿題を出そう。自分が一番後悔していることを書いてこい」と告げる場面も。意味深な展開で、本編への期待を高める予告映像となっている。

SNSでは「生徒のクセ強すぎるw」「しょっぴー映った瞬間に吹き出した」「爆笑」「久々の阿部ちゃん先生！」「名作の予感」「しょっぴーのクシャ顔たまらん」「阿部ちゃんの声メロい」「前髪かきあげラウールかっこよ」といった声が寄せられている。

■ラウールプロデュースのドラマも公開中

同チャンネルでは、ラウールがプロデュースしたドラマ『貧乏ですが、恋は贅沢です』も公開中。こちらもあわせて注目を集めている。