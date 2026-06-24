ミセス大森元貴が上下黒服に黒キャップ姿でギターレコーディング！「カンタリールの演奏すごい」「挑戦するもっくんかっこいい」「ヘッドホンの上に帽子被ってる（笑）」

【動画】ミセス大森元貴のギターレコーディング／「風と町」レコーディングビハインド＆MV

Mrs. GREEN APPLE公式Xで、大森元貴の「風と町」レコーディングビハインドムービーが公開された。

■「むずっ！」と言いながら演奏に集中する大森

大森はヘッドホンの上から黒いもふもふ付きキャップを被り、上下無地のブラックコーデで登場。マイクを前にして座り、アコースティックギターを抱えている。アコースティックギターには回して奏でることで、“バイオリンのような持続音を表現するアタッチメント”のカンタリールが装着されている。

大森は「むずっ！」と言いながらギターを調整し、再びチャレンジ。体を揺らしながら集中した表情で、哀愁ただよう独特の音色を生み出している。

続いてはギターを奏でるシーン。こちらは板についた様子で、軽やかに弦をかき鳴らした。

コメント欄には「帽子かわいい」「ヘッドホンの上に帽子被ってる（笑）」「カンタリールの演奏すごい」「ギターの音色に聴こえなくて不思議」「難しい演奏に挑戦するもっくんかっこいい」などといったファンの声が続々と到着。

なおMrs. GREEN APPLE公式YouTubeでは、「風と町」のレコーディング風景やコメントが見られる動画も公開されている。

■カンタリールも使った「風と町」レコーディング

曲調に哀愁をもたらすレコーディングの裏側を披露。

■「風と町」Behind the Song ＆ the Scenes

楽曲に対するメンバーそれぞれのメッセージやレコーディング風景をたっぷり公開。

■「風と町」MV

レコーディングの裏側を見たあとに聴くと改めて気付きがある、奥深い楽曲。