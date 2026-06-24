フリーアナウンサーの中川安奈（32）が24日、自身のインスタグラムを更新。ピンクのノースリーブ姿で“近況”報告した。

「今日も朝4時30分〜スタジオのみなさんと元気に楽しくW杯観戦しました 体内時計がすごいことになってます 笑 日中は日本時間に合わせたお仕事をして…また明日早朝からDAZN PARTY LIVEよろしくお願いします」とつづり、ピンクのノースリーブ姿の写真をアップした。

中川アナは現在、DAZNの新感覚データテインメント配信『みんなでFIFAワールドカップ ―DAZN PARTY LIVE―』でキャスターを務めている。

この投稿にフォロワーらからは「ピンクの衣装が素敵ですね〜可愛いいなあ〜」「めっちゃくちゃ可愛い〜」「お美しい」「素敵な写真」「ゴージャス！」などの声が寄せられている。

中川アナは慶応大を卒業後、NHKに入局。プエルトリコ育ちの明るいキャラクターと、抜群のスタイルでも注目され「NHKの峰不二子」とも呼ばれた。

昨年3月末にNHKを退局、SNSでホリプロ所属となったことを発表した。