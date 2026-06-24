◇インターリーグ ドジャース12―3ツインズ（2026年6月23日 ミネアポリス）

ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地でツインズに大勝し、連勝で貯金を今季最多タイの22とした。先発のジャスティン・ロブレスキ投手（25）は7回5安打2失点の好投で今季9勝目を手にした。

安定感抜群の投球だった。投球のポイントとなったのは3回だった。無死からベッツの失策で走者を塁上に背負うと、2番・バクストンに左中間への二塁打を浴びた。一走・マーティンは本塁へと向かったが、中堅手のパヘスが素早く打球をさばき、中継に入ったベッツが無駄な動きなく捕手へと送球。完璧な中継プレーで走者を本塁タッチアウトにし、同点を阻止した。

その後、連打で同点とはされたが、結果的に大量点を防いだ貴重な守備のプレーだった。ロブレスキは「正直、ベンチにいても“なぜみんな、アンディ（パヘス）に向かってあんなに積極的に本塁突入するんだろう”と思うことがあります」と笑顔を見せつつ「アンディが素晴らしい返球をして、ムーキーも見事な送球で本塁を刺してくれた。投手としては失点を防いでくれる最高のプレーです。本当に素晴らしかったですね」とナインに感謝だった。

4回以降、7回までの4イニングで許した安打はわずかに1本。緩急を付けた投球をテンポよく進め、ツインズ打線に的を絞らせなかった。コンビを組んだロビンソンにも「彼は本当にいい人ですし、試合中もコミュニケーションが取りやすい。研究熱心ですし、チームとして何をしたいかをよく理解しています。試合の流れを読むのも上手です」と重ねての感謝だった。

9勝はリーグ2位タイ。メジャー3年目での球宴出場も視野に入ってきた。「実現したら凄くクールだと思います。子どもの頃から夢見るものですし、一度は出てみたい舞台です」と笑顔を見せる。それでも「今日の内容ももっと良くできたと思っています。毎回少しずつ成長したい」と課題も口に。

「今日の投球は全体として良かったですが、まだ学べることも改善できることもたくさんあります。最終的にどう評価されるかは自分ではコントロールできない。自分がコントロールできるのはマウンド上での行動だけです。計画通りに投げて、打者に積極的に向かっていき、できるだけ早くアウトを取る。それだけですね」と自然体でチームに貢献する思いを強調した。