お笑いコンビ、南海キャンディーズ山里亮太（49）が、23日放送のTBS系「有田哲平とコスられない街SP」（午後10時）に出演。ロケ滞在時間に共演陣が仰天した。

この日は「MCだらけのコスられない熱海日帰り旅」と題し、くりぃむしちゅー有田哲平、ブラックマヨネーズ小杉竜一、SUPER EIGHT村上信五らが熱海ロケを実施した。

大つり橋で有名な三島スカイウォークで、最新アクティビティー「ロングジップスライド」を体験するシーン。案内役を務めていた小杉だけが体重オーバーのため参加できずにいると、姿を見せたのがヘルメットに小型カメラを付けた山里だった。

山里の途中参加に出演者が「何で！？」「山ちゃん！？」と驚くと、山里は「来ました！」とあいさつ。有田が「こんな登場の仕方ある？」と大笑いすると、「小杉さんの代役だからビッグビジネスだと思ったら、これ（ハーネス）付けられて。大回しじゃないんだ」と苦笑した。

山里はジップスライドのスタート位置に立つと「たっか！こっわ！」と恐怖。小杉が「さっきまで『DayDay．』やったのにな」と同情すると、「『DayDay．』終わってすぐ来たんですから！」と訴えた。

山里は絶叫しながらジップスライドを終えたが「あの…僕ちょっとこの後仕事なんで。これで戻ります」と別の仕事のためロケを離れると説明。出演者が「え！？」「マジで！？」と仰天すると、「このあとちょっと東京で仕事があるので」と語った。有田が「これだけのために来たの？」と驚き、村上も「絶対断った方がよかったって」と話すと、山里は「俺、有田さんとロケできるの本当にうれしくて。この番組に出たかったんでよかったです」と名残惜しげ。ジップラインを飛んだだけで、東京にとんぼ返りしていった。

山里を見送った有田は「本当に山ちゃん代理なんだな。ジョイマンとかじゃねえんだぞ」と笑いを誘った。