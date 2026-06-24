北中米ワールドカップ

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は23日（日本時間24日）、グループL第2節のイングランド―ガーナが米ボストン・スタジアムで行われ、スコアレスドローに終わった。後半、ガーナの決定機を阻止したイングランドDFのタックルに対する判定に疑惑の目が向けられ、元イングランド代表の英雄ウェイン・ルーニー氏も異議を唱えた。

イングランドはベリンガム、ケインら大会屈指のタレントが先発に名を連ねたが、リズムに乗り切れずスコアレスのまま後半へ。圧倒的なボール支配率を誇りながらも決め手を欠く展開で終盤、右クロスからオライリーが放ったヘッドもクロスバーを直撃。最後まで1点が遠かった。

一方、ガーナは手堅い守備から速攻でチャンスをうかがった。後半34分には大チャンスが到来。アドゥが味方のパスに抜け出し、GKと1対1の場面を迎えた。ここでイングランドDFコンサが決死タックル。アドゥは転倒したが主審はノーファウルと判定した。

際どい判定が議論の的となった中で、英公共放送「BBC」の人気番組「マッチ・オブ・ザ・デイ」公式Xは「ウェイン・ルーニーもガーナにPKが与えられるべきだったと考えている」と文面に綴って、疑惑のシーンを捉えた画像をアップ。ルーニー氏の「あれはPKだったと思う。コンサは大きなリスクを負った。彼が飛び込んだ時、足は地面から離れていた。そしてボールではなく相手選手に当たっている」とのコメントを載せ、審判の判定に脚光を当てた。

初戦で白星スタートを切った両国は、1勝1分で勝ち点1ずつを分け合った。グループ最終戦でイングランドはパナマ、ガーナはクロアチアと、決勝トーナメント進出を懸けて戦う。



（THE ANSWER編集部）